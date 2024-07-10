Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Помощница Залужного рассказала, скрывал ли он планы касательно обороны Украины arrow

Помощница Залужного рассказала, скрывал ли он планы касательно обороны Украины

10 июля 2024 10:55
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Спикер Залужного рассказала, почему план обороны Украины засекречен
Валерий Залужный. Фото: Головнокомандувач ЗС України/Facebook
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Сомнений касательно возможности украинцев отразить наступление российских оккупантов накануне вторжения РФ в Украину у Валерия Залужного не было. В то же время рассматривались разные сценарии: от полномасштабной войны до наступления исключительно на востоке.

Об этом в интервью для "Є питання" рассказала спикер бывшего главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного Людмила Долгоновская.

Читайте также:

Правда ли, что Залужный не доверял американской стороне

Американская сторона подавала запрос на ознакомление с планом обороны Украины. Часть этого плана показали полковнику Британи Стюарт, тогда была атташе по вопросам армии и обороны.

"Должен ли он был в полном объеме показать план партнерам? Это открытый вопрос. Я говорю по факту. С частью плана обороны страны американская сторона ознакомилась, и диалог велся в ходе этих телефонных переговоров достаточно открыто. Какого-то намерения что-то скрыть, безусловно, не было, но открыть все детали главнокомандующий тоже не решался, потому что важно было сохранить секретность этого плана", — отметила Долгоновская.

Она подчеркнула, что украинцы находились в такой ситуации, когда утечка информации могла сорвать все планы. Шансы удержаться в начале войны были маленькими. Поставить даже их под угрозу было бы слишком высоким риском, поэтому сохранялась таинственность.

"По словам главнокомандующего, этот план обороны знали фактически три человека: непосредственно он, начальник Генерального штаба и начальник главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ... Бесспорно, все разрабатываемые нашим Генеральным штабом планы засекречены. Президент Украины рассматривает и принимает эти планы ", — подытожила спикер Залужного.

Напомним, в книге "Железный генерал. Уроки человечности" Людмила Долгоновская рассказала о 17-метровом бункере экс-главнокомандующего. Это углубленный пункт управления войсками на территории Генштаба, построенный еще в советское время. По словам спикера Залужного, такое укрытие настолько надежно, что может выдержать даже ядерный удар.

Отметим, что уже с 10 июля Валерий Залужный приступит к работе послом Украины в Великобритании. На этот пост его назначили еще в мае.

США Украина Валерий Залужный оборонная сфера война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев