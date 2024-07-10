Спикер Залужного рассказала, почему план обороны Украины засекречен

Валерий Залужный. Фото: Головнокомандувач ЗС України/Facebook

Сомнений касательно возможности украинцев отразить наступление российских оккупантов накануне вторжения РФ в Украину у Валерия Залужного не было. В то же время рассматривались разные сценарии: от полномасштабной войны до наступления исключительно на востоке.

Об этом в интервью для "Є питання" рассказала спикер бывшего главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного Людмила Долгоновская.

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Американская сторона подавала запрос на ознакомление с планом обороны Украины. Часть этого плана показали полковнику Британи Стюарт, тогда была атташе по вопросам армии и обороны.

"Должен ли он был в полном объеме показать план партнерам? Это открытый вопрос. Я говорю по факту. С частью плана обороны страны американская сторона ознакомилась, и диалог велся в ходе этих телефонных переговоров достаточно открыто. Какого-то намерения что-то скрыть, безусловно, не было, но открыть все детали главнокомандующий тоже не решался, потому что важно было сохранить секретность этого плана", — отметила Долгоновская.

Она подчеркнула, что украинцы находились в такой ситуации, когда утечка информации могла сорвать все планы. Шансы удержаться в начале войны были маленькими. Поставить даже их под угрозу было бы слишком высоким риском, поэтому сохранялась таинственность.

"По словам главнокомандующего, этот план обороны знали фактически три человека: непосредственно он, начальник Генерального штаба и начальник главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ... Бесспорно, все разрабатываемые нашим Генеральным штабом планы засекречены. Президент Украины рассматривает и принимает эти планы ", — подытожила спикер Залужного.

Напомним, в книге "Железный генерал. Уроки человечности" Людмила Долгоновская рассказала о 17-метровом бункере экс-главнокомандующего. Это углубленный пункт управления войсками на территории Генштаба, построенный еще в советское время. По словам спикера Залужного, такое укрытие настолько надежно, что может выдержать даже ядерный удар.

Отметим, что уже с 10 июля Валерий Залужный приступит к работе послом Украины в Великобритании. На этот пост его назначили еще в мае.