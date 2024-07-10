Речниця Залужного розповіла, чому план оборони України є засекреченим

Валерій Залужний. Фото: Головнокомандувач ЗС України/Facebook

Сумнівів щодо спроможності українців відбити наступ російських окупантів напередодні вторгнення РФ в Україну у Валерія Залужного не було. Водночас розглядалися різні сценарії: від повномасштабної війни до наступу виключно на сході.

Про це в інтерв'ю для "Є Питання" розповіла речниця колишнього головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного Людмила Долгоновська.

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Американська сторона подавала запит на ознайомлення із планом оборони України. Частину цього плану показали полковнику Брітані Стюарт, яка тоді була аташе з питань армії та оборони.

"Чи мав він у повному обсязі показати план партнерам? Це відкрите питання. Я кажу за фактом. Із частиною плану оборони країни американська сторона ознайомилася, і діалог вівся в ході цих телефонних перемовин досить відкрито. Якогось наміру щось приховати, безперечно, не було, але відкрити всі деталі головнокомандувач теж не наважувався, тому що важливо було зберегти секретність цього плану", — зазначила Долгоновська.

Вона наголосила, що українці перебували в такій ситуації, коли витік інформації міг зірвати всі плани. Шанси втриматися на початку війни були маленькими. Поставити навіть їх під загрозу було б надто високим ризиком, тому зберігалася таємничість.

"Зі слів головнокомандувача, цей план оборони знали фактично троє людей: безпосередньо він, начальник Генерального штабу і начальник головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ... Безперечно, всі плани, які розробляються нашим Генеральним штабом є засекреченими. Президент України розглядає й ухвалює ці плани", — підсумувала речниця Залужного.

Нагадаємо, у книзі "Залізний генерал. Уроки людяності" Людмила Долгоновська розповіла про 17-метровий бункер ексголовнокомандувача. Це заглиблений пункт управління військами на території Генштабу, який збудували ще за радянських часів. За словами речниці Залужного, таке укриття настільки надійне, що може витримати навіть ядерний удар.

Зазначимо, що вже з 10 липня Валерій Залужний приступить до роботи послом України у Великій Британії. На цю посаду його призначили ще у травні.