Польские истребители поднялись в небо после российских ударов по западной Украине

Истребители стран-союзников Украины в небе. Фото иллюстративное: Wikimedia/US Air Force photo by Tech. Sgt. Shaun Kerr

Из-за масштабной воздушной тревоги и российских обстрелов в Украине Польша и страны-союзники подняли в небо свои истребители.

Об этом ночью, 14 января, сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши.

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Польские военные предупредили о шуме в юго-восточной части страны в связи с полетами истребителей.

"Это еще одна очень напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши из-за активности дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами типа SHAHED по объектам, расположенным, в частности, на западной территории Украины", — говорится в сообщения Оперативного командования ВС Польши.

Все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши проведены, польские военные постоянно следят за ситуацией в Украине.

Напомним, ночью, 14 июня, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Россия атаковала "шахедами" и крылатыми ракетами. СМИ сообщили о серии взрывов в Хмельницкой области.