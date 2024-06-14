Польські винищувачі піднялись в небо після російських ударів по західній Україні

Винищувачі країн-союзників України у небі. Фото ілюстративне: Wikimedia/U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Shaun Kerr

Через масштабну повітряну тривогу та російські обстріли в Україні Польща та країни-союзники підняли у небо свої винищувачі.

Про це, вночі, 14 січня, повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.

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Польські військові попередили про шуми у південно-східній частині країни у зв'язку з польотами винищувачів.

"Це ще одна дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі через спостереження активності дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів крилатими ракетами та безпілотними літальними апаратами типу SHAHED по об'єктах, розташованих, зокрема, в західній території України", — йдеться у повідомлення Оперативного командування ЗС Польщі.

Всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі проведені, польські військові постійно стежать за ситуацією в Україні.

Нагадаємо, вночі, 14 червня, в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Росія атакувала "шахедами" та крилатими ракетами. ЗМІ повідомили про серію вибухів у Хмельницькій області.