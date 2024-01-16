Польша изменила нормы мобилизации в армию

Польские военные. Фото: facebook.com/p/Przystojni-Wojskow

Министерство национальной обороны Польши издал указ, в котором описывается стандартный образец повестки для призыва на военную службу в период мобилизации и военных действий. Этот документ вступил в силу с 13 января 2024 года.

Об этом сообщает polsatnews.pl.

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В указе прописаны детали призывной повестки, которая состоит из двух разделов: один для призываемого, а другой — для начальника военного наборного центра. В ней указываются дата, время и место, куда должно явиться призванное лицо, а также последствия игнорирования повестки. Помимо этого, повестка содержит важную информацию для призываемого и отметку о вручении.

В разделе "Инструкция" отмечается, что термин "немедленно" означает явку в указанное место в течение шести часов после объявления мобилизации или начала войны. Дата явки, например, указанная на следующий день мобилизации до 12:00, означает, что призванное лицо должно прибыть в указанный день, который считается следующим за первым днем мобилизации, указанным в правом верхнем углу повестки.

Штраф на неявку военнообязанного

Документ также содержит информацию о наказаниях за неявку. Лицо, не явившееся на военную службу во время мобилизации или войны, может быть осуждено на лишение свободы на срок не менее трех лет. Если кто-то уклоняется от военной службы с целью постоянного избежания её, наказание увеличивается до не менее пяти лет лишения свободы.

Напомним, что российские захватчики атаковали Украину утром 13 января. Во время ракетных обстрелов на территории Польши снова подняли в воздух истребители.



Также Польша поднимала в небо истребители F-16 утром 2 января. Причиной тому стала интенсивная деятельность дальней авиации России, связанная с нанесением ударов по территории Украины.