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Польща змінила норми мобілізації в армію

16 січня 2024 23:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Польща змінила норми мобілізації в армію
Польські військові. Фото: facebook.com/p/Przystojni-Wojskow
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністерство національної оборони Польщі видав указ, в якому описується стандартний зразок порядку денного для призову на військову службу в період мобілізації та військових дій. Цей документ набрав чинності з 13 січня 2024 року.

Про це повідомляє polsatnews.pl.

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В указі прописані деталі призовного порядку денного, що складається з двох розділів: один для призовника, а інший для начальника військового набірного центру. У ній зазначаються дата, час та місце, куди має з'явитися покликана особа, а також наслідки ігнорування повістки. Крім цього, повістка містить важливу інформацію для того, хто закликає, і позначку про вручення.

У розділі "Інструкція" наголошується, що термін "негайно" означає явку у вказане місце протягом шести годин після оголошення мобілізації або початку війни. Дата явки, наприклад, вказана наступного дня мобілізації до 12:00, означає, що покликана особа має прибути у вказаний день, який вважається наступним за першим днем мобілізації, вказаним у правому верхньому кутку повістки.

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Документ також містить інформацію про покарання за нез'явлення. Особа, яка не з'явилася на військову службу під час мобілізації чи війни, може бути засуджена на позбавлення волі на строк не менше трьох років. Якщо хтось ухиляється від військової служби з метою постійного уникнення її, покарання збільшується до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що російські загарбники атакували Україну вранці 13 січня. Під час ракетного обстрілу на території Польщі знову підняли в повітря винищувачі.

Також Польща підіймала в небо винищувачі F-16 2 січня. Причиною цього стала інтенсивна діяльність дальньої авіації Росії, пов'язана із завданням ударів по території України.

Польща
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правила
армія
військові
мобілізація
військовозобов'язані

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