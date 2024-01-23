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Польша приостановила расследование падения ракеты на своей территории в 2022 году

23 января 2024 17:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Польша приостановила расследование падения ракеты на своей территории в 2022 году
Место взрыва ракеты в селе Пшеводув у границы с Украиной 15 ноября 2022 года. Фото: EPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Польше приостановили расследование инцидента с падением ракеты после массированного российского обстрела Украины в ноябре 2022 года. В результате удара погибли два человека в городе Пшеводув.

Об этом сообщает RMF FM.

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Журналисты заявили, что расследование было остановлено в связи с отсутствием какого-либо сотрудничества со стороны Украины в объяснении этой трагедии.

Место взрыва ракеты в селе Пшеводув у границы с Украиной 15 ноября 2022 года
Место взрыва ракеты в селе Пшеводув у границы с Украиной 15 ноября 2022 года. Фото: EPA

В прокуратуре отметили, что это решение приняли в результате долгосрочной помехи, препятствующей дальнейшему производству, которое заключается в ожидании выполнения запросов о международной правовой помощи.

Издание пишет, что польская сторона направила свои запросы много месяцев назад.

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Место взрыва ракеты в селе Пшеводув у границы с Украиной 15 ноября 2022 года. Фото: EPA

"Отмечалось, в частности, о получении данных, которые позволят на 100% подтвердить, кто и откуда выпустил ракету", — рассказали журналисты.

Они заявили, что приостановка производства означает, что невозможно окончательно установить обстоятельства произошедшего, а значит, указать, кто именно виноват в смерти граждан Польши.

Напомним, внешнеполитическое ведомство Польши подтвердило, что на территории его страны 15 ноября 2022 года упали ракеты российского производства. Глава МИД страны Збигнев Рау вызвал посла России Сергея Андреева с требованием "немедленно предоставить подробные объяснения".

Также мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет никаких доказательств того, что падение ракеты в Польше было преднамеренной атакой России. В то же время, взрыв мог быть вызван ракетой противовоздушной обороны Украины, которая защищается от агрессора.

Добавим, президент США Джо Байден заявил членам НАТО и G7, что упавшая в Польше ракета не была выпущена из России. По его мнению, это была ракета украинской противовоздушной обороны.

россия
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Украина
обстрелы
ракета

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