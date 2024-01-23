Польща призупинила розслідування падіння ракети на своїй території у 2022 році

Місце вибуху ракети у селі Пшеводув біля кордону з Україною 15 листопада 2022 року. Фото: EPA

У Польщі призупинили розслідування інциденту з падінням ракети після масованого російського обстрілу України у листопаді 2022 року. Внаслідок удару загинули двоє людей у місті Пшеводув.

Про це повідомляє RMF FM.

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Журналісти заявили, що розслідування зупинили у зв'язку з відсутністю будь-якої співпраці з боку України у поясненні цієї трагедії.

Місце вибуху ракети у селі Пшеводув біля кордону з Україною 15 листопада 2022 року. Фото: EPA

У прокуратурі зазначили, що це рішення прийняли внаслідок довготривалої завади, що перешкоджає подальшому провадженню, яке полягає в очікуванні виконання запитів про міжнародну правову допомогу.

Видання пише, що польська сторона надіслала свої запити багато місяців тому.

Місце вибуху ракети у селі Пшеводув біля кордону з Україною 15 листопада 2022 року. Фото: EPA

"Зазначалося, зокрема, про отримання даних, які дозволять на 100% підтвердити, хто і звідки випустив ракету", — розповіли журналісти.

Вони заявили, що призупинення провадження означає, що неможливо остаточно встановити обставини події, а отже вказати, хто саме винен у смерті громадян Польщі.

Нагадаємо, зовнішньополітичне відомство Польщі підтвердило, що на території його країни 15 листопада 2022 року впали ракети російського виробництва. Очільник МЗС країни Збігнєв Рау викликав посла Росії Сергія Андрєєва з вимогою "негайно надати детальні пояснення".

Також ми писали, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що немає жодних доказів того, що падіння ракети в Польщі було навмисною атакою Росії. Водночас вибух міг бути викликаний ракетою протиповітряної оборони України, яка захищається від агресора.

Додамо, президент США Джо Байден заявив членам НАТО і G7, що ракета, що впала в Польщі, не була випущена з Росії. На його думку, це була ракета української протиповітряної оборони.