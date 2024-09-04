Какие изменения в ближайшее время произойдут в украинском правительстве

Давид Арахамия. Фото: sluga-narodu.com

Перезагрузка в украинском правительстве может произойти в течение недели. Эти изменения ощутит на себе половина штатной численности Кабинета министров Украины.

Об этом во вторник, 3 сентября, написал в своем Telegram-канале глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

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Скриншот сообщения Давида Арахамии

Что известно об изменениях, которые в ближайшее время произойдут в правительстве

По словам Арахамии, среда, 4 сентября, станет днем увольнений, а четверг, 5 сентября, днем назначений. Окончательный список изменений определят на заседании фракции 4 сентября.

Какие изменения недавно произошли в правительстве

Во вторник, 3 сентября, в Верховную Раду Украины от нескольких министров поступили заявления об отставке. В частности, речь идет о министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Александре Камышине и министре юстиции Денисе Малюське.

Также заявление на отставку по собственному желанию написала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Рассмотреть это заявление должны на ближайшем пленарном заседании.