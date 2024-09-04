Які зміни найближчим часом відбудуться в українському уряді

Давид Арахамія. Фото: sluga-narodu.com

Перезавантаження в українському уряді може відбутися протягом поточного тижня. Ці зміни відчує на собі половина штатної чисельності Кабінету міністрів України.

Про це у вівторок, 3 вересня, написав у своєму Telegram-каналі голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

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Скриншот повідомлення Давида Арахамії

Що відомо про зміни, які найближчим часом відбудуться в уряді

За словами Арахамії, середа, 4 вересня, стане днем звільнень, а четвер, 5 вересня, днем призначень. Остаточний перелік змін визначать на засіданні фракції 4 вересня.

Які зміни нещодавно сталися в уряді

У вівторок, 3 вересня, до Верховної Ради України від декількох міністрів надійшли заяви про відставку. Зокрема, йдеться про міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна та міністра юстиції Дениса Малюську.

Також заяву на відставку за власним бажанням написала віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. Розглянути цю заяву мають на найближчому пленарному засіданні.