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Политтехнолог рассказал о возможной причине увольнения Алексея Данилова

27 марта 2024 20:41
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Политтехнолог рассказал о возможной причине увольнения Алексея Данилова
Алексей Данилов. Фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Одной из причин отставки Алексея Данилова могут быть противоречия между ним и Офисом Президента. А конфликт с китайским дипломатом стал "последней каплей".

Об этом рассказал политтехнолог Руслан Рохов в эфире Ранок.LIVE.

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По словам Рохова, конфликт между Алексеем Даниловым и Офисом Президента Украины продолжался уже некоторое время. Однако именно инцидент с китайским дипломатом стал решающим фактором.

"В случае отсутствия должной реакции готовились к "ноте" в отношении Украины. Они пытались понять, это риторика государства или только отдельного лица", — пояснил Рохов.

Таким образом, в целом конфликт между Алексеем Даниловым и Офисом Президента Украины был неизбежным.

Напомним, что по указу Владимира Зеленского, Алексея Данилова уволили с должности секретаря СНБО, передав должность главе Службы внешней разведки Александру Литвиненко.

Также мы писали о том, что как увольнение Данилова повлияет на работу СНБО.

конфликт
увольнение
Олексій Данілов
РНБО

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