Политтехнолог рассказал о возможной причине увольнения Алексея Данилова

Алексей Данилов. Фото: УНИАН

Одной из причин отставки Алексея Данилова могут быть противоречия между ним и Офисом Президента. А конфликт с китайским дипломатом стал "последней каплей".

Об этом рассказал политтехнолог Руслан Рохов в эфире Ранок.LIVE.

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По словам Рохова, конфликт между Алексеем Даниловым и Офисом Президента Украины продолжался уже некоторое время. Однако именно инцидент с китайским дипломатом стал решающим фактором.

"В случае отсутствия должной реакции готовились к "ноте" в отношении Украины. Они пытались понять, это риторика государства или только отдельного лица", — пояснил Рохов.

Таким образом, в целом конфликт между Алексеем Даниловым и Офисом Президента Украины был неизбежным.

Напомним, что по указу Владимира Зеленского, Алексея Данилова уволили с должности секретаря СНБО, передав должность главе Службы внешней разведки Александру Литвиненко.

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