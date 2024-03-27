Політтехнолог розповів про можливу причину звільнення Олексія Данілова

Олексій Данілов. Фото: УНІАН

Однією з причин відставки Олексія Данілова може бути суперечності між ним та Офісом президента. А конфлікт з китайським дипломатом став "останньою краплею".

Про це розповів політтехнолог Руслан Рохов в ефірі "Ранок.LIVE".

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За словами Рохова, конфлікт між Олексієм Даніловим та Офісом Президента України тривав уже деякий час. Проте, саме інцидент з китайським дипломатом став вирішальним фактором.

"У разі відсутності належної реакції готувалися до "ноти" щодо України. Вони намагалися зрозуміти, чи це риторика держави, чи лише окремої особи", — пояснив Рохов.

Таким чином, в цілому конфлікт між Олексієм Даніловим та Офісом президента України був неуникненим.

Нагадаємо, що за указом Володимира Зеленського, Олексія Данілова звільнили з посади секретаря РНБО, передавши посаду голові Служби зовнішньої розвідки Олександру Литвиненку.

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