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Політтехнолог розповів про можливу причину звільнення Олексія Данілова

27 березня 2024 20:41
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Політтехнолог розповів про можливу причину звільнення Олексія Данілова
Олексій Данілов. Фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Однією з причин відставки Олексія Данілова може бути суперечності між ним та Офісом президента. А конфлікт з китайським дипломатом став "останньою краплею". 

Про це розповів політтехнолог Руслан Рохов в ефірі "Ранок.LIVE".

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За словами Рохова, конфлікт між Олексієм Даніловим та Офісом Президента України тривав уже деякий час. Проте, саме інцидент з китайським дипломатом став вирішальним фактором.

"У разі відсутності належної реакції готувалися до "ноти" щодо України. Вони намагалися зрозуміти, чи це риторика держави, чи лише окремої особи", — пояснив Рохов.

Таким чином, в цілому конфлікт між Олексієм Даніловим та Офісом президента України був неуникненим.

Нагадаємо, що за указом Володимира Зеленського, Олексія Данілова звільнили з посади секретаря РНБО, передавши посаду голові Служби зовнішньої розвідки Олександру Литвиненку.

Також ми писали про те, що як звільнення Данилова вплине на роботу РНБО. 

конфлікт
звільнення
Олексій Данілов
РНБО

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