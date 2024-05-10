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Полиция усилит меры безопасности в поминальные дни — чего ждать украинцам

10 мая 2024 11:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Полиция усилит меры безопасности в поминальные дни — чего ждать украинцам
Правоохранители на кладбище. Фото: Нацполиция
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В поминальные дни, с 12 по 15 мая, правоохранители усилят меры безопасности на кладбищах. В частности, сотрудники полиции могут проверять людей.

Об этом сказала заместитель начальника Департамента коммуникаций Нацполиции Юлия Гирдвилис в эфире телемарафона.

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Меры безопасности в поминальные дни

Как рассказала Гирдвилис, возле кладбищ по всей Украине будут дежурить более 12 тысяч полицейских. Поскольку, по данным полиции, соответствующие минувшие мероприятия пройдут более чем на 9 000 кладбищ.

"В случае обнаружения подозрительных лиц или обращения граждан, указывающих на таких лиц, будут немедленно реагировать. Могут выборочно проверять людей. И основная задача — избежать любых правонарушений или провокаций", — сказала Гирдвилис.

В полиции призывают украинцев ограничить время пребывания на кладбищах в поминальные дни, заботиться о собственной безопасности, а также следить за сообщениями о воздушной тревоге и немедленно следовать в укрытие.

Напомним, в Украине увеличили численность военных Госпогранслужбы для усиления охраны своей границы.

По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, это, в частности, касается северных областей, граничащих с Беларусью и Россией. Цель этого — усиление обороны.

война
полиция
кладбище
поминальные дни
безопасность
война в Украине
Нацполиция

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