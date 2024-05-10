Полиция усилит меры безопасности в поминальные дни — чего ждать украинцам

Правоохранители на кладбище. Фото: Нацполиция

В поминальные дни, с 12 по 15 мая, правоохранители усилят меры безопасности на кладбищах. В частности, сотрудники полиции могут проверять людей.

Об этом сказала заместитель начальника Департамента коммуникаций Нацполиции Юлия Гирдвилис в эфире телемарафона.

Читайте также:

Меры безопасности в поминальные дни

Как рассказала Гирдвилис, возле кладбищ по всей Украине будут дежурить более 12 тысяч полицейских. Поскольку, по данным полиции, соответствующие минувшие мероприятия пройдут более чем на 9 000 кладбищ.

"В случае обнаружения подозрительных лиц или обращения граждан, указывающих на таких лиц, будут немедленно реагировать. Могут выборочно проверять людей. И основная задача — избежать любых правонарушений или провокаций", — сказала Гирдвилис.

В полиции призывают украинцев ограничить время пребывания на кладбищах в поминальные дни, заботиться о собственной безопасности, а также следить за сообщениями о воздушной тревоге и немедленно следовать в укрытие.

Напомним, в Украине увеличили численность военных Госпогранслужбы для усиления охраны своей границы.

По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, это, в частности, касается северных областей, граничащих с Беларусью и Россией. Цель этого — усиление обороны.