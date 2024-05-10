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Поліція посилить заходи безпеки у поминальні дні — чого очікувати українцям

10 травня 2024 11:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Поліція посилить заходи безпеки у поминальні дні — чого очікувати українцям
Правоохоронці на кладовищах. Фото: Нацполіція
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У поминальні дні, з 12 по 15 травня, правоохоронці посилять заходи безпеки на кладовищах. Зокрема, працівники поліції можуть перевіряти людей. 

Про це сказала заступниця начальника Департаменту комунікацій Нацполіції Юлія Гірдвіліс в ефірі телемарафону.

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Заходи безпеки у поминальні дні

Як розповіла Гірдвіліс, біля цвинтарів по всій Україні чергуватимуть понад 12 тисяч поліцейських. Оскільки, за даними поліції, відповідні оминальні заходи пройдуть на понад 9 000 кладовищ.

"У разі виявлення підозрілих осіб чи звернення громадян, які вказують на таких осіб, будуть негайно реагувати. Можуть вибірково перевіряти людей. І основна задача — уникнути будь-яких правопорушень чи провокацій", — сказала Гірдвіліс.

У поліції закликають українців обмежити час перебування на кладовищах у поминальні дні, дбати про власну безпеку, а також слідкувати за повідомленнями про повітряну тривогу та негайно слідувати в укриття. 

Нагадаємо, в Україні збільшили чисельність військових Держприкордонслужби для посилення охорони свого кордону. 

За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, це, зокрема, стосується північних областей, що межують з Білоруссю та Росією. Мета цього — посилення оборони. 

війна
поліція
цвинтар
поминальні дні
безпека
війна в Україні
Нацполіція

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