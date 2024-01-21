Политолог анонсировал подписание Украиной новых договоров о безопасности до 24 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украина к годовщине полномасштабного вторжения, вероятно, подпишет несколько договоров о безопасности, подобных договоренностям с Великобританией. В этом году будут направлены усилия на изготовление собственного вооружения и усиление мощностей украинского военно-промышленного комплекса.

Об этом в эфире телемарафона сообщил политолог Игорь Рейтерович.

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По словам политолога, финансовая поддержка от партнеров позволит Украине усилить собственный ВПК и производить большое количество различных образцов вооружения.

"Прямая помощь от союзников не исключает, что мы будем развивать собственный ВПК, заключать общие соглашения, производить значительную часть оружия и боеприпасов. Второй важный момент — это соглашения, по примеру того, что мы подписали с Великобританией, которые и в ближайшее время будут подписаны с другими странами. Я думаю, что к годовщине вторжения, у нас будет еще несколько подобных соглашений", — отметил Рейтерович.

Также политолог указал, что эти соглашения будут детализированы, в них будут указаны конкретные действия и цели, которых нужно достичь. Рейтерович акцентировал внимание на том, что у союзников Украины есть своя выгода в предоставлении финансовой помощи государству.

"Они (соглашения — Ред.) детализированы. Они пишут, что конкретно нужно сделать, в каких сферах, каким образом. Со стороны наших партнеров есть финансовая заинтересованность различных компаний, которые готовы будут вместе с Украиной и для Украины, в том числе изготавливать оружие. Потому что часть этого оружия, часть этих боеприпасов они будут продавать другим странам, и они на этом будут очень неплохо зарабатывать", — отметил политолог.

Напомним, соглашение о безопасности с Великобританией будет действовать до вступления Украины в НАТО. В течение 10 лет государство будет получать финансовую помощь от Великобритании в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов ежегодно. Это самая большая помощь от Великобритании в сфере безопасности.

Добавим, Украина и Великобритания подписали соглашение в сфере безопасности на 10 лет. В то же время, готовятся аналогичные договоренности с Соединенными Штатами и другими странами.