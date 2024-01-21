Політолог анонсував підписання Україною нових безпекових угод до 24 лютого

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Україна до річниці повномасштабного вторгнення, ймовірно, підпише декілька безпекових угод, подібних до домовленостей з Великою Британією. також цього року будуть спрямовані зусилля на виготовлення власного озброєння та посилення потужностей українського військово-промислового комплексу.

Про це в ефірі телемарафону повідомив політолог Ігор Рейтерович.

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За словами політолога, фінансова підтримка від партнерів дозволить Україні посилити власний ВПК та виготовляти велику кількість різних зразків озброєння.

"Пряма допомога від союзників не виключає, що ми будемо розвивати власний ВПК, укладати спільні угоди, виготовляти значну частину зброї і боєприпасів. Другий важливий момент — це угоди, по прикладу тієї, що ми підписали з Великою Британією, які і найближчим часом будуть підписані з іншими країнами. Я думаю, що до роковин вторгнення, ми будемо мати ще кілька подібних угод", — зазначив Рейтерович.

Також політолог вказав, що ці угоди будуть деталізовані, у них будуть вказані конкретні дії та цілі, яких потрібно досягти. Рейтерович акцентував на тому, що в союзників України є своя вигода у наданні фінансової допомоги державі.

"Вони (угоди — Ред.) деталізовані. Вони пишуть, що конкретно треба зробити, в яких сферах, яким чином. З боку наших партнерів є фінансова зацікавленість різноманітних компаній, які готові будуть разом з Україною і для України, в тому числі виготовляти зброю. Тому що частину цієї зброї, частину цих боєприпасів вони будуть продавати іншим країнам, і вони на цьому будуть дуже непогано заробляти", — зауважив політолог.

Нагадаємо, безпекова угода з Великою Британією діятиме до вступу України в НАТО. Протягом 10 років держава отримуватиме фінансову допомогу від Великої Британії в розмірі 2,5 млрд фунтів стерлінгів щороку. Це є найбільша допомога від Великої Британії у сфері безпеки.

Додамо, Україна та Велика Британія підписали угоду у сфері безпеки на 10 років. Водночас готуються аналогічні домовленості зі Сполученими Штатами та іншими країнами.