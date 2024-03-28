Поляки скупают недвижимость в Испании — что произошло

Женщина на улице города Пальма в Испании. Фото: Bloomberg

Поляки стали втрое больше покупать жилье в Испании, чем в 2023 году. Предполагается, что такой ажиотаж вызван страхом начала боевых действий на территории своей страны.

Об этом сообщает польское издание Wyborcza.pl со ссылкой на информацию о сделках с недвижимостью.

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По информации издания, количество клиентов из Польши, планирующих приобрести жилье в Испании, выросло втрое по сравнению с предыдущим годом. Наибольший интерес к недвижимости проявляют пенсионеры и растущее количество молодых людей. Поляки напуганы войной в Украине и угрозой военных действий в своей стране.

"Рост за последние два года очевиден, но в начале этого года рост, вероятно, связан с новостями из Украины. Все чаще появляется информация, что война может прийти к нам. Половина клиентов признается в разговорах с нами, что они думают о двух вещах: как безопасно вложить деньги и куда бежать в случае войны", — заявил представитель польского агентства недвижимости Себастьян Павлак, продающий жилье в Испании.

В сообщении также говорится, что в настоящее время квартира площадью 65 квадратных метров продается в Испании в среднем за 160 тыс. евро, что означает, что за каждый квадратный метр придется потратить 2,4 тыс. евро. Большинство покупателей планируют приобрести жилье за 150 тысяч евро.

Что еще стоит знать

Напомним, Россия может быстро восстановить свой военный потенциал и напасть на страны НАТО. Президент Польши Анджей Дуда считает, что это произойдет уже в 2026 году.

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