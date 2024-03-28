Поляки скуповують нерухомість в Іспанії — що сталося

Жінка на вулиці міста Пальма в Іспанії. Фото: Bloomberg

Поляки стали втричі більше купляти житло в Іспанії, ніж у 2023 році. Припускається, що такий ажіотаж викликаний страхом початку бойових дій на території своєї країни.

Про це повідомляє польське видання Wyborcza.pl з посиланням на інформацію про угоди з нерухомістю.

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За інформацією видання, кількість клієнтів з Польщі, які планують придбати житло в Іспанії, зросла утричі у порівнянні з попереднім роком. Найбільший інтерес до нерухомості виявляють пенсіонери та зростаюча кількість молодих людей. Поляки налякані війною в Україні та загрозою військових дій у своїй країні.

"Зростання за останні два роки є очевидним, але на початку цього року зростання, ймовірно, пов'язано з новинами з України. Дедалі частіше з'являється інформація, що війна може прийти до нас. Половина клієнтів зізнається у розмовах з нами, що вони думають про дві речі: як безпечно вкласти гроші і куди тікати у разі війни", — заявив представник польського агентства нерухомості Себастьян Павлак, який продає житло в Іспанії.

У повідомленні також сказано, що наразі квартира площею 65 квадратних метрів продається в Іспанії в середньому за 160 тис. євро, що означає, що за кожен квадратний метр доведеться витратити 2,4 тис. євро. Більшість покупців планують придбати житло за 150 тис. євро.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Росія може швидко відновити свій військовий потенціал та напасти на країни НАТО. Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що це станеться вже у 2026 році.

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