Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Покровское направление требует усилий всей Украины — чем может помочь каждый из нас arrow

Покровское направление требует усилий всей Украины — чем может помочь каждый из нас

31 августа 2024 00:02
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Украинцы могут присоединиться к обучению на оператора дронов или задонатить, чтобы выровнять ситуацию на Покровском направлении
Военные ВСУ запускают дрон. Фото: Генштаб ВСУ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

На Покровском направлении сейчас один из самых сложных моментов — очень тяжелые бои. Нужна срочная поддержка пожертвованиями и опытом всех украинцев, чтобы фронт выстоял.

Об этом в эфире Вечер.LIVE заявила основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.

Читайте также:

Чем можно помочь ВСУ

Берлинская отметила, что облегчить ситуацию может каждый человек — небольшим донатом или распространением информации.

"Чрезвычайно важно сейчас включиться каждому человеку и понимать, что фронт, где бы он ни был: на Курщине, Запорожье, Харьковщине это не дело исключительно военных и спецслужб, это дело каждого из нас", — отметила Мария.

Можно присоединиться к программе Victory Drones, в рамках которой предоставляются знания по комплексной профессиональной подготовке FPV пилотов для сил безопасности и обороны. Курс включает теоретический и практический модули, охватывающие следующие темы: устройство, сопутствующее оборудование и боевое применение FPV-коптеров, антенны, связь, программное обеспечение и т.д.

Также есть программа подготовки операторок FPV-дронов в рамках проекта "На защите красоты Украины", которая реализуется при поддержке благотворительного фонда Dignitas Fund, Линии магазинов EVA и ОО Женское Ветеранское Движение.

Участницы проходят обучение по стандартной программе подготовки FPV-пилотов от Victory Drones, включающей как теоретическую, так и практическую составляющую.

Также важные новости дня по теме:

 

война дроны война в Украине ситуация на фронте FPV-дроны Покровск

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

00:10 В Киевской области и ряде других областей объявили тревогу — какая угроза

00:09 Экс-летчик объяснил, как Украина пытается снизить риски поражения F-16

00:06 Эстония призывает Запад разрешить Украине наносить удары по России

00:02 Покровское направление требует усилий всей Украины — чем может помочь каждый из нас

00:00 Легли на землю во время ракетного удара — харьковчанка поделилась историей спасения своих близких

30 августа 2024

23:53 Во Львовской области пьяный военный солгал о заминировании дома — как его наказал суд

23:44 Недалеко от Одессы произошло масштабное ДТП — погиб ребенок

23:43 Украинцы на Паралимпиаде-2024 получили восьмую медаль — какую и в каком виде спорта

23:43 В Украине возобновили рассмотрение дела судьи, которая мобилизовалась, чтобы избежать наказания

23:14 В Прикарпатье ТЦК забрали водителя туристического автобуса с Полтавщины

Срочная новость

00:10 В Киевской области и ряде других областей объявили тревогу — какая угроза

00:09 Экс-летчик объяснил, как Украина пытается снизить риски поражения F-16

00:06 Эстония призывает Запад разрешить Украине наносить удары по России

00:02 Покровское направление требует усилий всей Украины — чем может помочь каждый из нас

00:00 Легли на землю во время ракетного удара — харьковчанка поделилась историей спасения своих близких

30 августа 2024

23:53 Во Львовской области пьяный военный солгал о заминировании дома — как его наказал суд

23:44 Недалеко от Одессы произошло масштабное ДТП — погиб ребенок

23:43 Украинцы на Паралимпиаде-2024 получили восьмую медаль — какую и в каком виде спорта

23:43 В Украине возобновили рассмотрение дела судьи, которая мобилизовалась, чтобы избежать наказания

23:14 В Прикарпатье ТЦК забрали водителя туристического автобуса с Полтавщины

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

Text

21:30 Военнопленный из Курской области прокомментировал сдачу в плен и условия содержания

Text

18:46 Школьная смета – реальные расходы одесситов в 2024 году

Text

17:50 ВСУ столкнулись с дефицитом боеприпасов в Курщине и дело против Безуглой — эфир Вечер.LIVE

Text

17:10 Вспышка лихорадки Западного Нила — хватит ли Киеву мест в больницах на случай эпидемии

Text

16:53 ВСУ держат россиян в ловушке на заводе в Волчанске

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

Text

13:11 Наступление россиян в Харьковской области и возможный арест Путина в Монголии — эфир День.LIVE

Text

12:54 Эвакуация шахтеров — нардеп высказался о необходимости переселения работников угольных шахт

Text

12:21 Эксперт спрогнозировал дату восстановления поврежденных объектов энергетики после ракетных ударов

Text

12:08 Эксперт по энергетике Попенко предупредил, что Киев может остаться без отопления зимой

Text

11:07 Нардеп заявил, что ветераны АТО хотят воевать на своих условиях, но им отказывают

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку