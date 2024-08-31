Украинцы могут присоединиться к обучению на оператора дронов или задонатить, чтобы выровнять ситуацию на Покровском направлении

Военные ВСУ запускают дрон. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении сейчас один из самых сложных моментов — очень тяжелые бои. Нужна срочная поддержка пожертвованиями и опытом всех украинцев, чтобы фронт выстоял.

Об этом в эфире Вечер.LIVE заявила основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.

Читайте также:

Чем можно помочь ВСУ

Берлинская отметила, что облегчить ситуацию может каждый человек — небольшим донатом или распространением информации.

"Чрезвычайно важно сейчас включиться каждому человеку и понимать, что фронт, где бы он ни был: на Курщине, Запорожье, Харьковщине — это не дело исключительно военных и спецслужб, это дело каждого из нас", — отметила Мария.

Можно присоединиться к программе Victory Drones, в рамках которой предоставляются знания по комплексной профессиональной подготовке FPV пилотов для сил безопасности и обороны. Курс включает теоретический и практический модули, охватывающие следующие темы: устройство, сопутствующее оборудование и боевое применение FPV-коптеров, антенны, связь, программное обеспечение и т.д.

Также есть программа подготовки операторок FPV-дронов в рамках проекта "На защите красоты Украины", которая реализуется при поддержке благотворительного фонда Dignitas Fund, Линии магазинов EVA и ОО Женское Ветеранское Движение.

Участницы проходят обучение по стандартной программе подготовки FPV-пилотов от Victory Drones, включающей как теоретическую, так и практическую составляющую.