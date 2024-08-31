Украинцы могут присоединиться к обучению на оператора дронов или задонатить, чтобы выровнять ситуацию на Покровском направлении

Покровское направление требует усилий всей Украины — чем может помочь каждый из нас
На Покровском направлении сейчас один из самых сложных моментов — очень тяжелые бои. Нужна срочная поддержка пожертвованиями и опытом всех украинцев, чтобы фронт выстоял.
Об этом в эфире Вечер.LIVE заявила основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.
Чем можно помочь ВСУ
Берлинская отметила, что облегчить ситуацию может каждый человек — небольшим донатом или распространением информации.
"Чрезвычайно важно сейчас включиться каждому человеку и понимать, что фронт, где бы он ни был: на Курщине, Запорожье, Харьковщине — это не дело исключительно военных и спецслужб, это дело каждого из нас", — отметила Мария.
Можно присоединиться к программе Victory Drones, в рамках которой предоставляются знания по комплексной профессиональной подготовке FPV пилотов для сил безопасности и обороны. Курс включает теоретический и практический модули, охватывающие следующие темы: устройство, сопутствующее оборудование и боевое применение FPV-коптеров, антенны, связь, программное обеспечение и т.д.
Также есть программа подготовки операторок FPV-дронов в рамках проекта "На защите красоты Украины", которая реализуется при поддержке благотворительного фонда Dignitas Fund, Линии магазинов EVA и ОО Женское Ветеранское Движение.
Участницы проходят обучение по стандартной программе подготовки FPV-пилотов от Victory Drones, включающей как теоретическую, так и практическую составляющую.
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