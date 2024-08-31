Українці можуть долучитись до навчання на оператора дронів чи задонатити, щоб вирівняти ситуацію на Покровському напрямку

Військові ЗСУ запускають дрон. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку зараз один з найскладніших моментів — дуже важкі бої. Потрібна термінова підтримка пожертвами та власним досвідом всіх українців, щоб фронт вистояв.

Про це в етері Вечір.LIVE заявила засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська.

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Берлінська зазначила, що полегшити ситуацію зараз може кожна людина — невеликим донатом або поширенням інформації.

"Надзвичайно важливо зараз включитися кожній людині і розуміти, що фронт, де б він не був: на Курщині, на Запоріжжі, Харківщині — це не справа виключно військових і спецслужб, це справа кожного з нас", — зазначила Марія.

Можна долучитись до програми Victory Drones, в рамках якої надаються знання з комплексної фахової підготовки FPV пілотів для Сил безпеки та оборони. Курс включає теоретичний та практичний модулі, що охоплюють такі теми: будова, супутнє обладнання та бойове застосування FPV коптерів, антени, зв’язок, програмне забезпечення тощо.

Також є програма підготовки операторок FPV-дронів у межах проєкту "На захисті краси України", що втілюється за підтримки благодійного фонду Dignitas Fund, Лінії магазинів EVA та ГО Жіночий Ветеранський Рух.

Учасниці проходять навчання за стандартною програмою підготовки FPV-пілотів від Victory Drones, що включає як теоретичну, так і практичну складову.