Прощание с Локи в Киеве - фото и видео

Прощание с Ярославом Олейником и его женой Ниной. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Во вторник, 10 сентября, в Михайловском соборе простились с военным Ярославом Олейником, известным под позывным "Локи". Его жизнь и жизнь его жены одновременно оборвалась в воскресенье, 8 сентября, во время ДТП.

Новини.LIVE побывали на церемонии прощания.

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Сотни людей прощаются с супругами около двух часов. Это и военные, и коллеги Ярослава из Министерства стратегической промышленности и производств дронов.

В том числе, и недавний глава ведомства Александр Камышин, который, собственно, и сообщил о гибели Ярослава публично. От комментариев на похоронах отказывается.

Локи стал одним из первых членов обновленной команды Минстратега, присоединившись к ее рядам еще прошлым летом прямо с линии фронта. Отвечал за работу с производителями дронов.

Прощание с Локи

Прощание с Локи

Прощание с Локи

Прощание с Локи

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"Ярослав очень много помогал и приложил собственные силы и свою руку, чтобы дроны в Украине были. Он верил, что беспилотные системы — наша сила для победы. Отлично знал тактику их применения. Он не успокаивался и несмотря ни на что — шел дальше к нашей главной цели — победе", — отметил представитель компании-производителей дронов Вадим Юник.

Ярослав на войне с 18 лет

В ряды ВСУ Ярослав присоединился еще в 2017 году. Практически с момента совершеннолетия. Служил в подразделении "Аэроразведка", где стал оператором разведывательных дронов. С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Ярослав участвовал в боях на Киевщине, Черниговщине, а также в Харьковском контрнаступлении, где помогал освобождать Купянск.

Кроме всего, он еще сотрудничал с благотворительным фондом "Вернись живым", активно приобщался к подготовке новых операторов дронов.

Ярослава и Нину похоронили в Киевской области.