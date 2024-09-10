Прощання з Локі у Києві - фото та відео

Прощання із Ярославом Олійником та його дружиною Ніною. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

У вівторок, 10 вересня, у Михайлівському соборі попрощалися із військовим Ярославом Олійником, відомим під позивним "Локі". Його життя та життя його дружини одночасно обірвалося у неділю, 8 вересня, під час ДТП.

Новини.LIVE побували на церемонії прощання.

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Сотні людей прощаються із подружжям близько двох годин. Це і військові, і колеги Ярослава із Міністерства стратегічної промисловості та виробництв дронів.

Зокрема, і недавній очільник відомства Олександр Камишин, який, власне, і повідомив про загибель Ярослава публічно. Від коментарів на похороні відмовляється.

Локі став одним із перших членів оновленої команди Мінстратегу, доєднашись до її лав ще минулого літа прямо з лінії фронту. Відповідав за роботу з виробниками дронів.

Прощання із Локі

Прощання із Локі

Прощання із Локі

Прощання із Локі

Прощання із Локі 1 / 5

"Ярослав дуже багато допомагав і приклав власні сили та свою руку, щоби дрони в Україні були. Він вірив, що безпілотні системи — наша сила для перемоги. Дуже добре знав тактику їх застосування. Він не заспокоювався і незважаючи на ні що — йшов далі до нашої головної мети — перемоги", — зазначив представник компанії-виробників дронів Вадим Юник.

Ярослав на війні із 18 років

До лав ЗСУ Ярослав доєднався ще у 2017 році. Практично з моменту повноліття. Служив у підрозділі "Аеророзвідка", де став оператором розвідувальних дронів. З початком повномасштабного вторгнення РФ до Україну Ярослав брав участь у боях на Київщині, Чернігівщині, а також у Харківському контрнаступі, де допомагав звільняти Куп'янськ.

Окрім всього, він ще співпрацював із благодійним фондом "Повернись живим", активно долучався до підготовки нових операторів дронів.

Ярослава та Ніну поховали на Київщині.