Прощання з Локі у Києві - фото та відео

Подвійна загибель — у Києві попрощалися із військовим Локі та його дружиною
У вівторок, 10 вересня, у Михайлівському соборі попрощалися із військовим Ярославом Олійником, відомим під позивним "Локі". Його життя та життя його дружини одночасно обірвалося у неділю, 8 вересня, під час ДТП.
Новини.LIVE побували на церемонії прощання.
Подружжя загинуло у ДТП
Сотні людей прощаються із подружжям близько двох годин. Це і військові, і колеги Ярослава із Міністерства стратегічної промисловості та виробництв дронів.
Зокрема, і недавній очільник відомства Олександр Камишин, який, власне, і повідомив про загибель Ярослава публічно. Від коментарів на похороні відмовляється.
Локі став одним із перших членів оновленої команди Мінстратегу, доєднашись до її лав ще минулого літа прямо з лінії фронту. Відповідав за роботу з виробниками дронів.
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Прощання із Локі
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Прощання із Локі
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Прощання із Локі
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Прощання із Локі
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Прощання із Локі
"Ярослав дуже багато допомагав і приклав власні сили та свою руку, щоби дрони в Україні були. Він вірив, що безпілотні системи — наша сила для перемоги. Дуже добре знав тактику їх застосування. Він не заспокоювався і незважаючи на ні що — йшов далі до нашої головної мети — перемоги", — зазначив представник компанії-виробників дронів Вадим Юник.
Ярослав на війні із 18 років
До лав ЗСУ Ярослав доєднався ще у 2017 році. Практично з моменту повноліття. Служив у підрозділі "Аеророзвідка", де став оператором розвідувальних дронів. З початком повномасштабного вторгнення РФ до Україну Ярослав брав участь у боях на Київщині, Чернігівщині, а також у Харківському контрнаступі, де допомагав звільняти Куп'янськ.
Окрім всього, він ще співпрацював із благодійним фондом "Повернись живим", активно долучався до підготовки нових операторів дронів.
Ярослава та Ніну поховали на Київщині.
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