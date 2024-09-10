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Подвійна загибель — у Києві попрощалися із військовим Локі та його дружиною

10 вересня 2024 18:02
Галина Остаповець - Журналіст
Прощання з Локі у Києві - фото та відео
Прощання із Ярославом Олійником та його дружиною Ніною. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Галина Остаповець - Журналіст

У вівторок, 10 вересня, у Михайлівському соборі попрощалися із військовим Ярославом Олійником, відомим під позивним "Локі". Його життя та життя його дружини одночасно обірвалося у неділю, 8 вересня, під час ДТП. 

Новини.LIVE побували на церемонії прощання.

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Сотні людей прощаються із подружжям близько двох годин. Це і військові, і колеги Ярослава із Міністерства стратегічної промисловості та виробництв дронів.

Зокрема, і недавній очільник відомства Олександр Камишин, який, власне, і повідомив про загибель Ярослава публічно. Від коментарів на похороні відмовляється.

Локі став одним із перших членів оновленої команди Мінстратегу, доєднашись до її лав ще минулого літа прямо з лінії фронту. Відповідав за роботу з виробниками дронів.

  • Прощання із Локі
    Прощання із Локі
  • Прощання із Локі
    Прощання із Локі
  • Прощання із Локі
    Прощання із Локі
  • Прощання із Локі
    Прощання із Локі
  • Прощання із Локі
    Прощання із Локі
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"Ярослав дуже багато допомагав і приклав власні сили та свою руку, щоби дрони в Україні були. Він вірив, що безпілотні системи — наша сила для перемоги. Дуже добре знав тактику їх застосування. Він не заспокоювався і незважаючи на ні що — йшов далі до нашої головної мети — перемоги", — зазначив представник компанії-виробників дронів Вадим Юник.

Ярослав на війні із 18 років

До лав ЗСУ Ярослав доєднався ще у 2017 році. Практично з моменту повноліття. Служив у підрозділі "Аеророзвідка", де став оператором розвідувальних дронів. З початком повномасштабного вторгнення РФ до Україну Ярослав брав участь у боях на Київщині, Чернігівщині, а також у Харківському контрнаступі, де допомагав звільняти Куп'янськ.

Окрім всього, він ще співпрацював із благодійним фондом "Повернись живим", активно долучався до підготовки нових операторів дронів. 

Ярослава та Ніну поховали на Київщині.

війна військові дрони війна в Україні

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