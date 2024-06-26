Экономическое бронирование — Подоляк рассказал, какова его цель

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал для чего нужно экономическое бронирование. Также он ответил, когда будет окончательное решение по экономическому бронированию.

Об этом он рассказал в интервью Новини.LIVE в среду, 26 июня.

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Для чего необходимо экономичное бронирование

По словам, Подоляка экономическое бронирование будет внедряться таким образом, чтобы увеличить финансирование ВСУ за счет предприятий с прозрачными процедурами. Это не только обеспечит критическую инфраструктуру, но и сделает процесс четким и прозрачным для бизнеса. Он добавил, что руководители предприятий будут нести дополнительную финансовую нагрузку.

"Что касается богатых, то они и сейчас могут дать взятки и откупиться. Но это нонсенс. Поэтому экономическое бронирование будет четко фиксировать категории забронированных, предприятия, которые будут это делать, распределение средств на силы ВСУ — на мой взгляд, это прозрачная ситуация в отличие от любой какой теневой, когда правила не прописаны четко", — заявил советник Офиса Президента.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Когда будет решение по вопросу экономического бронирования

Подоляк подчеркнул, что вопросом экономического бронирования занимается Верховная рада Украины. Советник Офиса президента добавил, что он не влияет на процесс дебатов, но является сторонником концепции экономического бронирования.

"К депутатам есть замечания, особенно к их публичной работе, но в принципе работает и постоянно дебатирует те или иные законопроекты. Не все потом доходят до голосования, но за мобилизацию сложно, но проголосовали, и так же жестко сейчас дебатируют на тему экономического бронирования", — отметил Подоляк.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ранее член комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти заявил, что подходить к этому вопросу экономического бронирования нужно очень осторожно, ведь оно не должно производить впечатление откупа от мобилизации.

Также мы сообщали, что народный депутат Алексей Гончаренко выразил свою обеспокоенность по поводу возможных последствий экономического бронирования, которое может стать формой откупа от военной службы.