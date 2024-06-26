Економічне бронювання — Подоляк розповів, яка його мета

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк розповів для чого потрібно економічне бронювання. Також він відповів, коли буде остаточне рішення щодо економічного бронювання.

Про це він розповів в інтерв'ю Новини.LIVE у середу, 26 червня.

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Для чого необхідне економічне бронювання

За словами, Подоляка економічне бронювання буде впроваджуватися таким чином, щоб збільшити фінансування ЗСУ коштом підприємств із прозорими процедурами. Це не лише забезпечить критичну інфраструктуру, але й зробить процес чітким і прозорим для бізнесу. Він додав, що керівники підприємств будуть нести додаткове фінансове навантаження.

"Щодо заможних, то вони і зараз можуть дати хабаря і відкупитися. Але це нонсенс. Тому економічне бронювання чітко фіксуватиме категорії заброньованих, підприємства, які будуть це робити, розподіл коштів на сили ЗСУ — на мій погляд, це прозора ситуація на відміну від будь-якої тіньової, коли правила не прописані чітко", — заявив радник Офісу Президента.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Коли буде рішення щодо питання економічного бронювання

Подоляк наголосив, що питанням економічного бронювання займається Верховна рада України. Радник Офісу президента додав, що він не впливає на процес дебатів, але є прихильником концепції економічного бронювання.

"До депутатів є певні зауваження, особливо до їх публічної роботи, але в принципі працює і постійно дебатує ті чи інші законопроєкти. Не всі потім доходять до голосування, але за мобілізацію, складно, але проголосували, і так само жорстко зараз дебатують на тему економічного бронювання", — зауважив Подоляк.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше член комітету ВРУ з питань організації державної влади заявив, що підходити до цього питання економічного бронювання потрібно дуже обережно, адже воно не має складати враження відкупу від мобілізації.

Також ми повідомляли, що народний депутат Олексій Гончаренко висловив свою стурбованість щодо можливих наслідків економічного бронювання, яке може стати формою відкупу від військової служби.