Контрнаступление ВСУ - в ОП объяснили кампанию - новости Украины

Михаил Подоляк. Фото: Игорь Кузнецов, Новости.

Контрнаступление ВСУ в прошлом году сопровождалось достаточно мощным информационным фоном, потому что так было правильно и нужно для поднятия психоэмоционального состояния Украины. Чтобы поверила в себя и Украина, и ее партнеры.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Читайте также:

"Мы информационно говорили о контрнаступлении, но без конкретики. Поэтому хочется, чтобы те, кто планировали эту операцию, перестали переводить на других людей. А вот информационный фон контрнаступления был важным с точки зрения психологической готовности Украины осознать, что она может атаковать Россию, уничтожать и побеждать ее", — уточнил советник ОП.

По его убеждению, это было нужно для поднятия психоэмоционального состояния Украины, чтобы поверила в себя и Украина, и наши партнеры.

"Никто же не говорил, на каком направлении будет контрнаступление, какое количество войск будет задействовано. Поэтому не надо говорить, что контрнаступление провалилось, потому что много о нем говорили", — ответил Подоляк.

На уточнение журналистки издания о том, что, по словам бригад, участвовавших в контрнаступлении на юге, вражеские войска уже ожидали их там, советник главы ОП ответил, что направления были очевидны.

"Но с точки зрения психоэмоциональной нагрузки наша информационная кампания была правильной. Напомню, в каком шоковом состоянии тогда была РФ. Если бы было правильное планирование, я не анализирую, это не моя компетенция… Но готовность побеждать у нас была", — уточнил Подоляк.

Также, по его словам, такую же готовность дает и Курская операция.

Напомним, в ОП уточнили некоторые цели спецоперации в Курщине. Одна из них – перехватить инициативу у врага, атаковать и заставить его вносить стратегические изменения в свои действия.