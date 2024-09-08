Контрнаступ ЗСУ - в ОП пояснили кампанію - новини України

Подоляк пояснив інформаційний шум навколо контрнаступу-2023
Контрнаступ ЗСУ минулого року супроводжувався досить потужним інформаційним фоном, бо так було правильно і потрібно для підняття психоемоційного стану України. Щоби в себе повірила і Україна, і її партнери.
Про це в інтерв’ю Новини.LIVE розповів радник голови ОП Михайло Подоляк.
"Ми інформаційно говорили про контрнаступ, але без конкретики. Тому хочеться, щоб ті, хто планували цю операцію, яка була невдалою, перестали перекладати на інших людей. А от інформаційний фон контрнаступу був важливим з точки зору психологічної готовності України усвідомити, що вона може атакувати Росію, знищувати і перемагати її", — уточнив радник ОП.
На його переконання, це було потрібно для підняття психоемоційного стану України, щоби в себе повірила і Україна, і наші партнери.
"Ніхто ж не казав, на якому напрямку буде контрнаступ, яка кількість військ буде задіяною. Тому не треба казати, що контрнаступ провалився, бо ви багато про нього говорили", — відповів Подоляк.
На уточнення журналістки видання про те, що, за словами бригад, які брали участь у контрнаступі на півдні, ворожі війська вже очікували їх там, радник голови ОП відповів, що напрямки були очевидні.
"Але з точки зору психоемоційного навантаження наша інформаційна кампанія була правильною. Нагадаю, в якому шоковому стані на тоді була РФ. Якби було правильне планування, я не аналізую, це не моя компетенція… Але готовність перемагати у нас була", — уточнив Подоляк.
Також, за його словами, таку ж саму готовність дає і Курська операція.
Нагадаємо, в ОП уточнили деякі цілі спецоперації на Курщині. Одна із них — перехопити ініціативу у ворога, атакувати та змусити його вносити стратегічні зміни у свої дії.
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