Контрнаступ ЗСУ - в ОП пояснили кампанію - новини України

Михайло Подоляк. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Контрнаступ ЗСУ минулого року супроводжувався досить потужним інформаційним фоном, бо так було правильно і потрібно для підняття психоемоційного стану України. Щоби в себе повірила і Україна, і її партнери.

Про це в інтерв’ю Новини.LIVE розповів радник голови ОП Михайло Подоляк.

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"Ми інформаційно говорили про контрнаступ, але без конкретики. Тому хочеться, щоб ті, хто планували цю операцію, яка була невдалою, перестали перекладати на інших людей. А от інформаційний фон контрнаступу був важливим з точки зору психологічної готовності України усвідомити, що вона може атакувати Росію, знищувати і перемагати її", — уточнив радник ОП.

На його переконання, це було потрібно для підняття психоемоційного стану України, щоби в себе повірила і Україна, і наші партнери.

"Ніхто ж не казав, на якому напрямку буде контрнаступ, яка кількість військ буде задіяною. Тому не треба казати, що контрнаступ провалився, бо ви багато про нього говорили", — відповів Подоляк.

На уточнення журналістки видання про те, що, за словами бригад, які брали участь у контрнаступі на півдні, ворожі війська вже очікували їх там, радник голови ОП відповів, що напрямки були очевидні.

"Але з точки зору психоемоційного навантаження наша інформаційна кампанія була правильною. Нагадаю, в якому шоковому стані на тоді була РФ. Якби було правильне планування, я не аналізую, це не моя компетенція… Але готовність перемагати у нас була", — уточнив Подоляк.

Також, за його словами, таку ж саму готовність дає і Курська операція.

Нагадаємо, в ОП уточнили деякі цілі спецоперації на Курщині. Одна із них — перехопити ініціативу у ворога, атакувати та змусити його вносити стратегічні зміни у свої дії.