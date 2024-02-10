Подоляк назвал этапы, с которых должна начаться изоляция России в мире

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: fakty.com.ua

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что изоляция России должна начаться уже сейчас и состоять из нескольких этапов. Речь идет об исключении Российской Федерации из состава международных организаций и изоляции дипломатов страны на мировой арене.

Об этом советник руководителя Офиса Президента сообщил в эфире телемарафона в субботу, 10 февраля.

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Подоляк при объяснении этапов изоляции России назвал следующие меры против страны-агрессора, которые сейчас необходимы:

приостановление членства РФ в тех или иных международных институциях, включая Совбез ООН;

изоляция компаний с "белой" юрисдикцией от российских потребительских рынков;

изоляция российского дипломатического корпуса.

Однако, как указывает советник, введению этих мер мешает то, что Россия в течение 30 лет вносила инвестиции в те или иные пророссийские лоббистские сети.

"То есть коррумпировала глобальный политический процесс. И многие компании получают "коррупционные премии" от РФ", — отметил Подоляк.

Подоляк убежден, что РФ и ее руководство должно чувствовать себя так плохо, как в начале и середине 2023 года.

"РФ ведет себя гораздо наглее на глобальных политических рынках, говоря: "давайте заставим Украину уступить нам в чем-то, давайте вы перестанете снабжать Украину соответствующими инструментами для ведения боевых действий" и т.д. Россия постепенно увеличивает объем таких разговоров. Чтобы такого не было, нужно постоянное давление не только в Черном море или воздухе, а также по сухопутной линии фронте", — подчеркнул чиновник.

Напомним, Михаил Подоляк заявил, что Украина готова пойти на переговоры с Россией при условии, что она проиграет не только в войне, но и перестанет доминировать в глобальных политических процессах. Также переговоры с РФ могут состояться тогда, когда ее не будут поддерживать союзники и когда страна-агрессор откажется от ядерного вооружения.

Добавим, Михаил Подоляк также рассказывал, что сейчас Россия уже не в том состоянии, чтобы организовать масштабное наступление. Однако захватчики пытаются активно штурмовать на отдельных участках фронта, в частности, в Донецкой области.