Подоляк назвав етапи, з яких має розпочатися ізоляція Росії у світі

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: fakty.com.ua

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що ізоляція Росії повинна розпочатися вже зараз та складатися з декількох етапів. Йдеться про виключення Російської Федерації зі складу міжнародних організацій та ізоляція дипломатів країни на світовій арені.

Про це радник керівника Офісу Президента повідомив в ефірі телемарафону в суботу, 10 лютого.

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Подоляк під час пояснення етапів ізоляції Росії назвав наступні заходи проти країни-агресорки, які зараз необхідні:

призупинення членства РФ в тих чи інших міжнародних інституціях, включно з Радбезом ООН;

ізоляція компаній з "білою" юрисдикцією від російських споживчих ринків;

ізоляція російського дипломатичного корпусу.

Однак, як вказує радник, запровадженню цих заходів заважає те, що Росія протягом 30 років вносила інвестиції до тих чи інших проросійських лобістських мереж.

"Тобто корумпувала глобальний політичний процес. І багато компаній отримують "корупційні премії" від РФ", — зазначив Подоляк.

Подоляк переконаний, що РФ та її керівництво має почувати себе так погано, як і на початку та в середині 2023 року.

"РФ поводить себе набагато нахабніше на глобальних політичних ринках, говорячи: "давайте змусимо Україну поступитись нам в чомусь, давайте ви перестанете забезпечувати Україну відповідними інструментами для ведення бойових дій" тощо. Росія поступово збільшує обсяг таких розмов. Щоб такого не було, потрібен постійний тиск не тільки в Чорному морі чи повітрі, а також по сухопутній лінії фронту", — наголосив посадовець.

Нагадаємо, Михайло Подоляк заявив, що Україна готова піти на переговори з Росією, за умови, що вона програє не лише у війні, але й перестане домінувати у глобальних політичних процесах. Також перемовини з РФ можуть відбутися тоді, коли її не підтримуватимуть союзники і коли країна-агресор відмовиться від ядерного озброєння.

Додамо, Михайло Подоляк також розповідав, що зараз Росія вже не в тому стані, щоб організувати масштабний наступ. Однак загарбники намагаються активно штурмувати на окремих ділянках фронту, зокрема у Донецькій області.