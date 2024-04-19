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Платят до 2 000 евро — нужны строители в Литве

19 апреля 2024 03:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Работа строителем в Литве — вакансии без знания языка, с проживанием и высокой зарплатой
Мужчина несет доски на строительстве. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В литовском городе Каунас на строительство ищут арматурщиков. Обещают платить до 2 000 евро в месяц, также предоставляют жилье за дополнительную плату по зарплате.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы LAYBOARD.com.

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Условия работы на строительстве в Литве

Работникам обещают в час первые три месяца — 7 евро, в дальнейшем по истечении испытательного срока — 8 евро. В общей сложности заработная плата в месяц составляет 1 750-2 000 евро (нетто), сумма разбивается на два аванса.

Также рабочим предоставляется жилье с дополнительной оплатой по зарплате, платить нужно только за коммунальные услуги 55 евро. Спецодежда, довоз до работы автобусом и инструменты предоставляются бесплатно.

Кто подходит и что нужно делать на строительстве

Вакансия для мужчин от 18 до 60 лет, которым нужно уметь качественно сваривать черный металл (5-30 мм) полуавтоматом, понимать чертежи — сварочные знаки, отделка кромок, катет шва. Сразу по приезде нужно пройти тест по сварке.

На работу приглашают украинцев, белорусов, молдаван, румын, грузин, граждан стран Африки и Азии, граждан ЕС. Нужно знать два языка — украинский и русский.

Работать нужно с понедельника по субботу по 12 часов/день в любую с трех смен:

  • I смена — 06:00-18:00;
  • ІІ смена — 18:00-06:00;
  • ІІІ смена — 23:00-06:00.

Также работодатель оказывает консультационную поддержку на весь период работы.

Какие документы нужны для трудоустройства

Необходимые для трудоустройства документы:

  • Биометрический паспорт,
  • Паспорт ЕС,
  • Чешские документы (Рабочая виза, ВНП/ПМП),
  • Польские документы (Рабочая виза, Карта избитого, Карта поляка),
  • ВНП/ПМЖ стран ЕС.

Также обещают помочь с оформлением разрешения на работу, годовой визы и т.д.

Работа для украинцев за границей

Напомним, что украинцам предлагается работа и в других странах Европейского Союза. Так, известный производитель спортивной одежды ищет работников на несложную работу в Польше. Зарплата — от 54 000 гривен в месяц.

Также мы писали, что украинцам предлагают работу по сбору вишни и черешни в Германии. Работодатель обещает платить от 1 500 до 2 200 евро в месяц.

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