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Платять до 2 000 євро — потрібні будівельники в Литві

19 квітня 2024 03:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Робота будівельником у Литві — вакансії без знання мови, з проживанням і високою зарплатою
Чоловік несе дошки на будівництві. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У литовське місто Каунас на будівництво шукають арматурників. Обіцяють платити до 2 000 євро в місяць, також надають житло за додаткову плату з зарплатні.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи LAYBOARD.com.

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Умови роботи на будівництві в Литві

Працівникам обіцяють в годину перші три місяці — 7 євро, надалі після закінчення випробовувального терміну — 8 євро. Загалом заробітна плата в місяць становить 1 750-2 000 євро (нетто), сума розбивається на два аванси.

Також робітникам надається житло з додатковою оплатою з зарплатні, платити потрібно лише за комунальні послуги 55 євро. Спецодяг, довіз до роботи автобусом та інструменти надаються безкоштовно.

Хто підходить та що потрібно робити на будівництві

Вакансія для чоловіків від 18 до 60 років, яким потрібно вміти якісно зварювати чорний метал (5-30 мм) напівавтоматом, розуміти креслення — зварювальні знаки, обробка кромок, катет шва. Одразу після приїзду потрібно пройти тест зі зварювання.

На роботу запрошують українців, білорусів, молдаванів, румунів, грузинів, громадян країн Африки та Азії, громадян ЄС. Потрібно знати дві мови —українську й російську.

Працювати потрібно з понеділка по суботу по 12 годин/день в будь-яку з трьох змін:

  • I зміна — 06:00-18:00;
  • ІІ зміна — 18:00-06:00;
  • ІІІ зміна — 23:00-06:00.

Також працедавець надає консультаційну підтримку на весь період роботи.

Які документи потрібні для працевлаштування

Потрібні для працевлаштування документи:

  • Біометричний паспорт,
  • Паспорт ЄС,
  • Чеські документи (Робоча віза, ВНП/ПМП),
  • Польські документи (Робоча віза, Карта побиту, Карта поляка),
  • ВНП/ПМП країн ЄС.

Також обіцяють допомогти з оформленням дозволу на роботу, річної візи тощо.

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, що українцям пропонують роботу й в інших країнах Європейського Союзу. Так, відомий виробник спортивного одягу шукає працівників на нескладну роботу в Польщі. Зарплата — від 54 000 гривень на місяць. 

Також ми писали, що українцям пропонують роботу зі збору вишні й черешні в Німеччині. Роботодавець обіцяє платити від 1 500 до 2 200 євро на місяць.

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