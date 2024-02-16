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Планировали незаконно выехать в Молдову — на границе задержали троих уклонистов

16 февраля 2024 12:17
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Планировали незаконно выехать в Молдову — на границе задержали троих уклонистов
Задержанные уклонисты с пограничниками. Фото: ГПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На пути к границе с Молдовой разоблачили троих уклонистов и водителя-переправителя. Мужчины планировали незаконно попасть в соседнюю страну и избежать мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в пятницу, 16 февраля.

Задержание уклонистов на границе с Молдовой

Мужчины призывного возраста ехали на авто до приднестровского сегмента украинско-молдавской границы. Они планировали незаконно попасть в соседнее государство.

"Выяснилось, водитель автомобиля перевозил "клиентов", получив за это $6000 с каждого", — говорится в сообщении.

Пограничники задержали нарушителей и составили админпротоколы. Дела фигурантов направлены на рассмотрение суда. Материалы по водителю-переправителю направили в Нацполицию.

Скриншот сообщения ГНСУ
Скриншот поста ГПСУ

Напомним, в Одесской области пограничники разоблачили незаконную схему пересечения границы мужчинами и выезда в Молдову. Водитель подвозил нарушителей к границе и получал денежное вознаграждение от "клиентов".

Добавим, пограничники в Подольском районе Одесской области задержали двух нарушителей границы. Военнообязанные пытались бежать в непризнанное Приднестровье.

война
Молдова
граница
Украина
пограничники
уклонисты
мужчины
ГПСУ

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