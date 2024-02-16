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Планували незаконно виїхати до Молдови — на кордоні затримали трьох ухилянтів

16 лютого 2024 12:17
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Планували незаконно виїхати до Молдови — на кордоні затримали трьох ухилянтів
Затримані ухилянти з прикордонниками. Фото: ДПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На шляху до кордону з Молдовою викрили трьох ухилянтів та водія-переправника. Чоловіки планували незаконно потрапити до сусідньої країни та уникнути мобілізації.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України в п'ятницю, 16 лютого.

Затримання ухилянтів на кордоні з Молдовою

Чоловіки призовного віку їхали на авто до придністровського сегмента українсько-молдовського кордону. Вони планували незаконно потрапити до сусідньої держави.

"Зʼясувалося, водій автівки перевозив "клієнтів", отримавши за це $ 6000 з кожного", — йдеться в повідомленні.

Прикордонники затримали порушників та склали на них адмінпротоколи. Справи фігурантів скеровано на розгляд суду. Матеріали щодо водія-переправника направили до Нацполіції.

Скриншот допису ДПСУ
Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, на Одещині прикордонники викрили незаконну схему перетину кордону чоловіками та виїзду до Молдови. Водій підвозив порушників до кордону й отримував грошову винагороду від "клієнтів".

Додамо, прикордонники у Подільському районі Одеської області затримали двох порушників кордону. Військовозобов'язані намагалися втекти до невизнаного Придністровʼя.

війна
Молдова
кордон
Україна
прикордонники
ухилянти
чоловіки
ДПСУ

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