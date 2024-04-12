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Писториус сравнил Путина с Гитлером и призвал Европу готовиться к войне

12 апреля 2024 13:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Писториус сравнил Путина с Гитлером и призвал Европу готовиться к войне
Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: REUTERS/Lisi Niesner
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Министр обороны Германии Борис Писториус сравнил российского диктатора Владимира Путина и его захватническую войну против Украины с Адольфом Гитлером. Кроме того, он призвал Европу готовиться к широкомасштабной атаке РФ.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Писториус подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не остановится, когда война против Украины закончится так же, как и лидер нацистской Германии Адольф Гитлер.

"Путин также четко заявил об этом. Так же четко, как и Гитлер, который также всегда говорил, что не остановится", — отметил чиновник.

Кроме того, министр обороны ФРГ снова призвал к ослаблению ограничений на долги Германии, чтобы помочь укрепить ее армию после того, как в 2027 году иссякнет специальный внебюджетный фонд на сумму 100 млрд евро. Также он призвал Европу готовиться к Великой войне и быть готовыми к любым действиям РФ.

"Мы должны решить сейчас, хотим ли мы подготовиться к реальной угрозе со стороны Путина, или мы хотим облегчить ему задачу", — резюмировал он.

Напомним, что Германия предлагает партнерам в Евросоюзе создать новый инвестиционный фонд для поддержки инвестиций частного сектора в Украину. Эта инициатива направлена на помощь в решении проблемы огромных затрат на восстановление после войны.

Кроме того, ФРГ объявил о новом пакете военной помощи для Украины 10 апреля. В него в частности войдут беспилотники, винтовки и снаряды.

Германия
владимир путин
Адольф Гитлер
Европа
Борис Писториус
война в Украине

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