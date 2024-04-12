Пісторіус порівняв Путіна з Гітлером та закликав Європу готуватись до війни

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус порівняв російського диктатора Володимира Путіна та його загарбницьку війну проти України з Адольфом Гітлером. Крім того, він закликав Європу готуватися до широкомасштабної атаки РФ.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Пісторіус наголосив, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться, коли війна проти України закінчиться так само, як і лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер.

"Путін також чітко заявив про це. Так само чітко, як і Гітлер, який також завжди говорив, що не зупиниться", — зазначив урядовець.

Крім того, міністр оборони ФРН знову закликав до послаблення обмежень на борги Німеччини, щоб допомогти зміцнити її армію після того, як 2027 року вичерпається спеціальний позабюджетний фонд на суму 100 млрд євро. Також він закликав Європу готуватися до великої війни і бути готовими до будь-яких дій РФ.

"Ми маємо вирішити зараз, чи хочемо ми підготуватися до реальної загрози з боку Путіна, чи ми хочемо полегшити йому завдання", — резюмував він.

Нагадаємо, що Німеччина пропонує партнерам у Євросоюзі створення нового інвестиційного фонду для підтримки інвестицій приватного сектору в Україну. Ця ініціатива спрямована на допомогу вирішенню проблеми величезних витрат на відновлення після війни.

Крім того, ФРН оголосила про новий пакет військової допомоги для України 10 квітня. До нього, зокрема, увійдуть безпілотники, гвинтівки та снаряди.