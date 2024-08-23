В Севастополе из-за уничтожения парома Конро Трейдер начинаются проблемы с топливом

Очереди в Крыму на АЗС. Фото иллюстративное: росСМИ

После уничтожения железнодорожного парома в порту "Кавказ" 22 августа уже в пятницу во временно оккупированном Севастополе начались проблемы с топливом на АЗС. Да, 95-й бензин на заправках исчез, а 95-й "Ультра" за ночь ощутимо подорожал.

Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер" в пятницу, 23 августа.

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В Севастополе проблемы с бензином

"Прошло только полсуток после уничтожения железнодорожного парома в порту "Кавказ", а 95-го бензина на АЗС города нет, при этом 95-й "Ультра" за ночь подорожал на 1,5 рубля", — говорится в сообщении.

Как отмечается в публикации, ранее российская власть сообщала о наличии запасов топлива в Крыму на 3-4 месяца.

"Но есть нюанс: речь, скорее всего, идет о топливе для российских военных и для уборочной кампании в сельском хозяйстве", — пишет "Крымский ветер".

Тем временем порт "Кавказ" закрыт на неопределенное время, поскольку нужно убирать затонувший паром и приводить в порядок инфраструктуру, которая тоже пострадала от огня и взрывов.