У Севастополі через знищення порома Конро Трейдер починаються проблеми з паливом

Після знищення порома в порту "Кавказ" у Севастополі почалися проблеми з паливом
Після знищення залізничного порома в порту "Кавказ" 22 серпня вже у п'ятницю в тимчасово окупованому Севастополі почалися проблеми з паливом на АЗС. Так, 95-й бензин на заправках зник, а 95-й "Ультра" за ніч відчутно подорожчав.
Про це повідомив Telegram-канал "Кримський вітер" у п'ятницю, 23 серпня.
У Севастополі проблеми з бензином
"Минуло лише пів доби після знищення залізничного порома в порту "Кавказ", а 95-го бензину на АЗС міста немає, при цьому 95-й "Ультра" за ніч подорожчав на 1,5 рубля", — йдеться в повідомленні.
Як зазначається в публікації, раніше росвлада повідомляла про наявність запасів палива у Криму на 3-4 місяці.
"Але є нюанс: ідеться, найімовірніше, про паливо для російських військових і для збиральної кампанії в сільському господарстві", — пише "Кримський вітер".
Тим часом порт "Кавказ" закрито на невизначений час, оскільки треба прибирати затонулий пором і приводити до ладу інфраструктуру, яка теж постраждала від вогню і вибухів.
Читайте Новини.LIVE!