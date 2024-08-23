У Севастополі через знищення порома Конро Трейдер починаються проблеми з паливом

Черги в Криму на АЗС. Фото ілюстративне: росЗМІ

Після знищення залізничного порома в порту "Кавказ" 22 серпня вже у п'ятницю в тимчасово окупованому Севастополі почалися проблеми з паливом на АЗС. Так, 95-й бензин на заправках зник, а 95-й "Ультра" за ніч відчутно подорожчав.

Про це повідомив Telegram-канал "Кримський вітер" у п'ятницю, 23 серпня.

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У Севастополі проблеми з бензином

"Минуло лише пів доби після знищення залізничного порома в порту "Кавказ", а 95-го бензину на АЗС міста немає, при цьому 95-й "Ультра" за ніч подорожчав на 1,5 рубля", — йдеться в повідомленні.

Як зазначається в публікації, раніше росвлада повідомляла про наявність запасів палива у Криму на 3-4 місяці.

"Але є нюанс: ідеться, найімовірніше, про паливо для російських військових і для збиральної кампанії в сільському господарстві", — пише "Кримський вітер".

Тим часом порт "Кавказ" закрито на невизначений час, оскільки треба прибирати затонулий пором і приводити до ладу інфраструктуру, яка теж постраждала від вогню і вибухів.