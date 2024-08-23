Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Після знищення порома в порту "Кавказ" у Севастополі почалися проблеми з паливом arrow

Після знищення порома в порту "Кавказ" у Севастополі почалися проблеми з паливом

23 серпня 2024 13:46
Галина Шподарева - редактор
У Севастополі через знищення порома Конро Трейдер починаються проблеми з паливом
Черги в Криму на АЗС. Фото ілюстративне: росЗМІ
Галина Шподарева - редактор

Після знищення залізничного порома в порту "Кавказ" 22 серпня вже у п'ятницю в тимчасово окупованому Севастополі почалися проблеми з паливом на АЗС. Так, 95-й бензин на заправках зник, а 95-й "Ультра" за ніч відчутно подорожчав. 

Про це повідомив Telegram-канал "Кримський вітер" у п'ятницю, 23 серпня. 

Читайте також:
Після знищення порома в порту "Кавказ" у Севастополі почалися проблеми з паливом - фото 1
АЗС в Севастополі. Фото: "Кримський вітер"

У Севастополі проблеми з бензином

"Минуло лише пів доби після знищення залізничного порома в порту "Кавказ", а 95-го бензину на АЗС міста немає, при цьому 95-й "Ультра" за ніч подорожчав на 1,5 рубля", — йдеться в повідомленні.

Як зазначається в публікації, раніше росвлада повідомляла про наявність запасів палива у Криму на 3-4 місяці.

"Але є нюанс: ідеться, найімовірніше, про паливо для російських військових і для збиральної кампанії в сільському господарстві", — пише "Кримський вітер".

Тим часом порт "Кавказ" закрито на невизначений час, оскільки треба прибирати затонулий пором і приводити до ладу інфраструктуру, яка теж постраждала від вогню і вибухів.

Також важливі новини дня по темі:

 

ціни на паливо війна Крим корабель бензин паливо Севастополь війна в Україні флот втрати окупантів

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:59 Мобілізація жінок — яке покарання загрожує за ігнорування повісток

13:59 В Україні замінували суди у десятьох містах — що відомо

13:55 Біля Верховної Ради відбулась церемонія підняття прапора України

13:47 Зеленський з Моді вшанували пам'ять дітей, які загинули через російську агресію

13:46 Після знищення порома в порту "Кавказ" у Севастополі почалися проблеми з паливом

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

13:38 Вигоріла велика площа — з'явилися нові супутникові знімки з аеродрому "Маринівка" в Росії

13:36 Вбив військовослужбовця — суд виніс вирок жителю Одещини

13:34 Партизани "Атеш" розвідали нову лінію оборони прикордонної служби ФСБ у Криму

13:32 Вижили під завалами — у поліції показали, як парамедики рятували поранене подружжя

13:31 Премія за знищення ворожої техніки — скільки можуть отримати військові

13:59 Мобілізація жінок — яке покарання загрожує за ігнорування повісток

13:59 В Україні замінували суди у десятьох містах — що відомо

13:55 Біля Верховної Ради відбулась церемонія підняття прапора України

13:47 Зеленський з Моді вшанували пам'ять дітей, які загинули через російську агресію

13:46 Після знищення порома в порту "Кавказ" у Севастополі почалися проблеми з паливом

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

13:38 Вигоріла велика площа — з'явилися нові супутникові знімки з аеродрому "Маринівка" в Росії

13:36 Вбив військовослужбовця — суд виніс вирок жителю Одещини

13:34 Партизани "Атеш" розвідали нову лінію оборони прикордонної служби ФСБ у Криму

13:32 Вижили під завалами — у поліції показали, як парамедики рятували поранене подружжя

13:31 Премія за знищення ворожої техніки — скільки можуть отримати військові

Ексклюзив

07:27 Олімпійська чемпіонка Парижа 2024 видала базу про Україну — інтерв'ю

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

Text

13:00 Путін завтердив помсту за Курськ, а США дозволили Україні бити по Росії — ефір День.LIVE

Text

12:22 Військова назвала кількість населених пунктів у Курській області, де майорить український прапор

Text

11:50 Скільки випадків СЗЧ та дезертирства було в Україні за сім місяців — експерт здивував цифрами

Text

11:25 В армії РФ зростає незадоволення серед польових командирів — Братчук спрогнозував наслідки

Text

08:00 Наступ ЗСУ на Харківщині та плани атак Росії на День Незалежності — ефір Ранок.LIVE

22 серпня 2024
Text

22:55 Верещук зробила заяву, щодо евакуації жителів Курщини

Text

18:19 В Україні з 1 вересня здорожчає паливо — Куюн назвав можливу ціну

Text

17:50 Термінова заява Зеленського та відмова Кремля від Курська — ефір Вечір.LIVE

Text

16:42 Речник ОТУ "Харків" назвав найгарячіші напрямки на Харківщині

Text

13:00 Підготовка Росії до ударів по Києву та інформаційна кампанія Кремля — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

13 серпня 2024

03:20 Просто візьміть картоплю та фарш — зрази, які тануть у роті