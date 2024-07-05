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После отказа женщины навел российские ракеты на ее дом — в Николаеве судят мужчину

5 июля 2024 00:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мужчина в Николаеве после отказа женщины навел на ее дом ракеты РФ — подробности
Судебное заседание. Иллюстративное фото: zib.com.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Житель Николаева пригрозил женщине ракетным ударом по ее дому после того, как она не ответила взаимностью на его ухаживание. Позже полиция обнаружила, что тот сотрудничает со спецслужбами России.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева в четверг, 4 июля, в Telegram.

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Пригрозил ракетным ударом после отказа

На судебном заседании женщина рассказала, что 46-летний мужчина получил ее номер телефона, когда она ходила по посылки — обвиняемый работает на одном из почтовых отделений. Потом он стал посылать ей сообщения, однако женщина не захотела поддерживать общение. Позже мужчина заявил, что сотрудничает с российскими спецслужбами и пригрозил, что предоставит им координаты ее дома для ракетного удара.

Оказалось, что мужчина за вознаграждение сотрудничал с лицами, назвавшимися представителями РФ. Он передавал им информацию о местах нахождения, по его мнению, подразделений ВСУ и расположения объектов критической инфраструктуры в Николаеве. Также правоохранители в одном из сообщений обнаружили координаты многоэтажки, никак не касающейся военных целей.

После отказа женщины пригрозил ракетным ударом

В Николаеве мужчина угрожал женщине ракетным ударом по ее дому
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Центральный районный суд г. Николаева"

Какое наказание за государственную измену

"В Центральном районном суде г. Николаева продолжается рассмотрение дела по обвинению 46-летнего мужчины в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины", — отметили в суде.

В соответствии с Уголовным кодексом указанные статьи означают:

  • Часть 2 статьи 111 — Государственная измена, совершенная в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта. Наказывается лишением свободы от пятнадцати лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества или без.
  • Часть 2 статьи 15 — Покушение на преступление.
  • Часть 5 статьи 27 — Соучастие в преступлении.
  • Часть 2 статьи 28 — Совершение преступления группой людей по предварительному сговору.
  • Часть 1 статьи 438 — Нарушение законов и обычаев войны, наказуемое лишением свободы от восьми до двенадцати лет.

Наказание коллаборантов в Украине

Напомним, что недавно разоблачили двух агентов ФСБ, работавших в Одесской и Днепропетровской областях. Злоумышленники под видом жениха и невесты корректировали удары РФ.

Также судили двух российских коллаборантов, сотрудничавших с врагом в Донецкой и Луганской областях. Среди осужденных — информатор российского ГРУ, который находился на связи с командиром вражеского спецназа.

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