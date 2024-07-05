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Після відмови жінки навів російські ракети на її будинок — у Миколаєві судять чоловіка

5 липня 2024 00:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Чоловік у Миколаєві після відмови жінки навів на її будинок ракети РФ — подробиці
Судове засідання. Ілюстратвине фото: zib.com.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Мешканець Миколаєва пригрозив жінці ракетним ударом по її будинку після того, як вона не відповіла взаємністю на його залицяння. Пізніше поліція виявила, що той співпрацює зі спецслужбами Росії.

Про це повідомляє пресслужба Центрального районного суду Миколаєва у четвер, 4 липня, у Telegram. 

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Пригрозив ракетним ударом після відмови

На судовому засіданні жінка розповіла, що 46-річний чоловік дістав її номер телефону, коли та ходила по посилку — обвинувачений працює на одному з поштових відділень. Опісля він почав надсилати їй повідомлення, однак жінка не схотіла підтримувати спілкування. Пізніше чоловік заявив, що співпрацює з російськими спецслужбами і пригрозив, що надасть їм координати її будинку для ракетного удару. 

Виявилось, що чоловік за винагороду співпрацював з особами, які назвалися представниками РФ. Він передавав їм інформацію про місця перебування, на його думку, підрозділів ЗСУ та розташування об'єктів критичної інфраструктури в Миколаєві. Також правоохоронці в одному з повідомлень виявили координати багатоповерхівки, яка ніяк не стосується військових цілей.

Після відмови жінки пригрозив ракетним ударом

У Миколаєві чоловік погрожував жінці ракетним ударом по її будинку
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Центральний районний суд м. Миколаєва"

Яке покарання за державну зраду

"У Центральному районному суді м.Миколаєва триває розгляд справи за обвинуваченням 46-річного чоловіка у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України", — зазначили в суді.

Відповідно до Кримінального кодексу вказані статті означають:

  • Частина 2 статті 111 — Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту. Карається позбавлення волі від п'ятнадцяти років до довічного ув'язнення з конфіскацією майна або без.
  • Частина 2 статті 15 — Замах на злочин. 
  • Частина 5 статті 27 — Співучасть у злочині. 
  • Частина 2 статті 28 — Вчинення злочину групою людей за попередньою змовою. 
  • Частина 1 статті 438 — Порушення законів та звичаїв війни, що карається позбавленням волі від восьми до дванадцяти років.

Покарання колаборантів в Україні

Нагадаємо, що нещодавно викрили двох агентів ФСБ, які працювали в Одеській та Дніпропетровській областях. Зловмисники під виглядом наречених коригували удари РФ.

Також судили двох російських колаборантів, які співпрацювали з ворогом у Донецькій та Луганській областях. Серед засуджених — інформаторка російського ГРУ, яка перебувала на зв’язку з командиром ворожого спецназу.

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