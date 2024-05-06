Цены на топливо, сигареты и курс валют: интервью Гетманцева

Даниил Гетманцев. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Какую зарплату будут получать украинские военные на передовой, что будет с налогами, а что с курсом валют и за что нам с вами придется заплатить больше — в интервью Новини.LIVE рассказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

В первой части интервью читайте, какую сумму международной финансовой помощи получит Украина в 2024 году, какой месяц в 2022 году был самым тяжелым для страны, во сколько обходится война против России в год, а во сколько в день.

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Кабмин готовит законопроект о повышении военного сбора, который составляет 1,5%. Как вам эта идея?

— Речь идет о поиске источников для финансирования военных расходов. Там не только о военном сборе. Пока Кабмин ищет целый ряд источников, где взять деньги на армию и в этом контексте вопрос о целесообразности или нецелесообразности, мне кажется, неуместен. Бесспорно, любое повышение налогов сегодня в Украине вредно для экономики, которая находится не в лучшем состоянии.

Несмотря на то, что мы дали плюс 5% ВВП в 2023 году, ожидаем еще плюс 3-4% в этом году. Но это даже близко не означает, что экономика окончательно пришла в себя. Поэтому любое повышение налогов это плохо. С другой стороны, если у нас есть альтернатива — жизнь или смерть и потеря какой-то части имущества, то, безусловно, однозначно должны выбирать жизнь. А жизнь – это финансирование армии.

Поэтому ждем предложений от правительства, где нам взять средства на армию, будем их изучать и обсуждать. Но думаю, нам не удастся избежать пересмотра налоговых платежей.

Даниил Гетманцев и Галина Остаповец. Фото: Новини.LIVE

О каких именно налогах идет речь?

— Минфин опубликовал данные. Речь о 1,5% от минимальной заработной платы для ФЛП 1 и 2 группы. Там не о чем говорить, всего 100 гривен. Но это только один из источников. Будут и другие. Некоторые из них, наверное, будут болезненными, но это не сопоставимо с целями, для которых собираются эти деньги.

Также это повышение акцизов на топливо, соответствующий законопроект уже в ВР.

Повышение акцизов на табак. Речь о поэтапном повышении из года в год и переводе акциза в евро, чтобы не делать индексацию. На сегодняшний день акциз увеличивается на 20%. Законопроект предлагает увеличить его на 30% в следующем году. Акциз стоимости сигарет составляет примерно 60%. Ну вот считайте.

Топливо тоже до конца года подорожает?

— Первый шаг планируется сделать во втором полугодии. Кабмин рассчитывает получить 20 миллиардов. Но на цену топлива влияет в большей степени цена на нефть, которая имеет тенденцию к росту с начала года. Точных прогнозов по цене я делать не буду, потому что они могут повлиять на рынок.

Что происходит с курсом доллара, который снова начал расти?

— Опять же вы от меня не услышите точных цифр. Не потому, что я такой, а потому что такая должность. Новость от меня может повлиять на валютный рынок.

Курс валют по состоянию на 2022 год. Фото: Олег Переверзев

Но если говорить об основаниях, то для каких-то скачков их нет. У нас есть расчетный курс. До конца года в бюджете заложено 42 гривны за доллар, средний курс по году — 40,7 грн/долл. Это умеренный рост курса на 10%, абсолютно нормальный, с учетом инфляции.

За неполные первые 4 месяца гривна девальвировала на 4,5%. Поэтому можно сказать, что мы двигаемся по плану.

Относительно инфляции, то она существенно замедлилась. Следовательно, наверняка увеличилось аргументов для Национального банка относительно более системного смягчения монетарной политики. Это необходимо для стимулирования кредитования, которое по большому счету продолжает стагнировать и подпитываться за счет программы 5-7-9, и более быстрого восстановления экономики.

Поэтому можно приветствовать последнее решение НБУ по снижению процентной ставки на 1 процентный пункт до 13,5% и анонсу по шагам по валютной либерализации. Впрочем, по моему мнению, есть еще куда двигаться в части смягчения монетарной политики.

В одном из интервью вы сказали, что в тени до сих пор находится 500-600 млрд. грн. Можно ли вывести хотя бы 100-200 миллиардов в ближайший год-два?

— 500-600 млрд — это о поступлении в бюджет, но на самом деле, по моим подсчетам, эта сумма в 2-3 раза больше.

Вывести эти средства из тени – это дело не за один год. Мы постепенно идем к отбеливанию целых отраслей и эта работа влечет за собой увеличение поступлений в бюджет. В принципе результат на табло.

О чем собственно детенизация? Это равные правила игры для бизнеса, потому что бизнес, который находится в тени и ведет свою бухгалтерию в экселе или в тетрадях и прячется, измельчив свою деятельность на сотни ФЛП, его юридически не существует.

ФЛП. Фото: google.com

Это бизнес, который нельзя продать, нельзя завести в него инвестора, его даже по наследству оставить нельзя. Ибо как только отвернешься от своей тетради, не сможешь никому ничего даже предъявить.

Когда крупные карго операторы везут за кэш товар для ФЛП из-за границы, это судом не защищается. Такая экономика точно не может развиваться, увеличивать свою капитализацию и свободно дышать. Это не дает возможности проявлять свой предпринимательский талант, поскольку он ограничен схемами уклонения от налогообложения.

Поэтому я абсолютно поддерживаю позицию белого бизнеса, требующего от государства создать равные условия игры на рынках. Я считаю, что основным недостатком государства и главным его недоработкой было то, что, идя на встречу популистам или коррупционерам, государство не обеспечило равные условия хозяйствования для бизнеса.

Так мы сейчас отстаиваем этот процесс.

Кто не хочет отбеливаться?

– Кланы. А точнее, кланы правоохранителей, налоговиков, таможенников среднего звена, которые зарабатывают на откатах и контрабанде. Эти кланы руководили страной все 30 лет, потому что менялись политики, менялись партии, а все они оставались на своих местах и были связаны между собой.

Эта раковая опухоль пронизала собой весь государственный аппарат и особенно тот, который так или иначе сталкивается с деньгами. Это касается не только финансов, но и определенной разрешительной документации, земельного кадастра и т.д. Это огромная машина, функционирующая внутри государства и питающаяся за счет других.

Возьмем, например, спиртовую отрасль, которую мы вывели из тени. Они работали во второй форме, то есть в кэше, не выплачивая акцизов. И для того чтобы так работать, они делились с теми, кто за ними присматривал и тем самым питали их.

Но нам удалось произвести двойное наращивание поступлений в государственный бюджет от алкогольной отрасли. То есть от спиртовой. Это те, кто разливают в бутылку и работают с брендами.

Так вот из 5 заводов, среди которых 3 больших и условно белых, то есть несут на себе высокую налоговую нагрузку. Это 5,5% по отрасли.

Спиртный завод в Украине. Фото: google.com

А еще 5 заводов имеют налоговую нагрузку от 0 до 0,4%. Ну, как такое может быть в одной стране на сопоставимых условиях? Но такие заводы все равно работали, потому что имели эти связи. Нам удалось вывести рынок в белую и даже увеличить налоговую нагрузку до 7,5%. Это большая победа, но схожие ситуации, к сожалению, у нас есть во многих других отраслях.

К примеру, электроника. Это ужас. Найдите и купите айфон по НДС. Это практически невозможно сделать даже в Киеве. Оборудование завозится в черную, продается за кэш, а тот НДС, уплаченный на таможне, отгружается фиктивными операциями в рынок. Таким образом, они получают дополнительную маржинальность.

И государству, если оно начинает работать, все эти схемы и вся эта цепь заметны невооруженным глазом. И сейчас у тех контрабандистов достаточно большие проблемы. И, кстати, такие схемы касаются не только электроники, но и завоза фруктов, овощей, одежды.

То есть, в этом году айфоны будем покупать по НДС?

— Сейчас очень многое делаю для того, чтобы так было.

О тени. Есть ли риск, что со вступлением в действие закона о мобилизации мужчины начнут официально увольняться с работы и будут работать в черную?

— Закон ничего не меняет. Система учета военнообязанных работает у нас с 1994 года. Для трудоустройства требовался военный билет или документ, который его заменяет. Сам по себе закон не содержит никаких оснований для того, чтобы каким-либо образом стимулировать неофициальную занятость.

Мобилизация в Украине. Фото: google.com

И вообще мобилизация сама по себе не влияет каким-либо значительным образом на рынок труда. Более решающим фактором является миграция.

У нас большая безработица, около 20%. Но с другой стороны, вы не найдете квалифицированных специалистов. Попытайтесь найти их в Киеве, Днепре, или Львове. Бухгалтера попытайтесь найти. Даже экскаваторщик. Бизнес говорит, что не может найти экскаваторщика, предлагая зарплату в 4 тыс. дол. Даже айтишников уже сложно найти.

Наша проблема в том, что квалифицированные работники, знающие, как делать руками и головой, уехали из Украины. И эту проблему решить не так-то просто. Она решается образованием, переквалификацией и это длительная цель.

Правительство установило доплату в размере 70 тыс. гривен для военных и полицейских, которые выполняют боевые задания непосредственно на линии столкновения. То есть в общей сложности выходит 200 тысяч гривен. А есть ли источники, где можно брать эти средства?

— Собственно, я ответил раньше. Когда вопрос стоит о финансировании военных, у нас нет никаких альтернатив. Даже если это решение будет болезненным, мы все равно должны его принять.

Есть план, как будем жить в 2025 году, учитывая, что помощь международных партнеров дается нам сложно?

— Детенизация, дополнительные источники поступления, равные условия для бизнеса, евроинтеграция. Даже правильнее начать с евроинтеграции, потому что это рынок, который позволит нашему бизнесу зарабатывать больше и возвращать людей. Евроинтеграция – это дешевые деньги, которых, к сожалению, в Украине нет. Это также нормально работающие институции, это дешевые быстрые государственные сервисы, антикоррупционная политика, верховенство права, суды, работающие по закону.

Все это вместе конвертируется в конкретные деньги и поступление в государственный бюджет.

Следующее – это макрофинансовая стабильность. Мы должны продолжить тренд стабильности гривни, банковской системы, потому что без этого трудно будет что-то делать с экономикой и обеспечить те условия, которые приводят к созданию рабочих мест, а впоследствии и поступления налогов в государственный бюджет.

Далее – это развитие отраслей оборонно-промышленного комплекса, логистики, энергетики, сельскохозяйственной переработки. Эти отрасли могут стать локомотивами развития экономики Украины.

Также не следует забывать о человеческом капитале. Это образование, переквалификация людей.

Ну и международная помощь тоже не завершится в 2024 году. Да, она будет меньше, но она не прекратится. Некоторые программы рассчитаны на 4 года. Как вот программа Ukraine Facility, с МВФ, Всемирного банка. Но да, больше будем полагаться на собственные силы.