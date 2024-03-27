Поддержка военных и обсуждение вопросов безопасности — Зеленский посетил Сумщину

Владимир Зеленский с рабочей поездкой в Сумской области. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Сумскую область с рабочей поездкой, встречаясь с военными и обсуждая вопросы безопасности региона. В сообщении в социальных сетях он поделился впечатлениями от своего визита и выразил огромную благодарность тем, кто работает на передовой, защищая Украину.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

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Президент посетил лечащихся после ранений военных и вручил им государственные награды.

"Большая благодарность, большой поклон врачам, всем медицинским сестричкам, каждому, кто помогает восстанавливаться после ранений", — пишет Зеленский.

Во время второй части визита обсуждались вопросы защиты Сумщины и приграничных областей. Зеленский подчеркнул сложность ситуации в приграничных районах, где существует постоянная угроза российскому террору.

Президент призвал граждан быть благодарными тем, кто работает на сохранение нормальной жизни государства.

Напомним, что Зеленский посетил строительство фортификационных сооружений Сумской области.

Также мы писали о том, что Владимир Зеленский выразил свое возмущение и соболезнования семьям погибших и раненым в результате последнего обстрела в Харькове.