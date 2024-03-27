Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Поддержка военных и обсуждение вопросов безопасности — Зеленский посетил Сумщину arrow

Поддержка военных и обсуждение вопросов безопасности — Зеленский посетил Сумщину

27 марта 2024 18:57
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Поддержка военных и обсуждение вопросов безопасности - Зеленский посетил Сумщину
Владимир Зеленский с рабочей поездкой в Сумской области. Фото: Офис Президента Украины
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Сумскую область с рабочей поездкой, встречаясь с военными и обсуждая вопросы безопасности региона. В сообщении в социальных сетях он поделился впечатлениями от своего визита и выразил огромную благодарность тем, кто работает на передовой, защищая Украину.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Зеленский в Сумской области

Президент посетил лечащихся после ранений военных и вручил им государственные награды.

"Большая благодарность, большой поклон врачам, всем медицинским сестричкам, каждому, кто помогает восстанавливаться после ранений", — пишет Зеленский.

Во время второй части визита обсуждались вопросы защиты Сумщины и приграничных областей. Зеленский подчеркнул сложность ситуации в приграничных районах, где существует постоянная угроза российскому террору.

Президент призвал граждан быть благодарными тем, кто работает на сохранение нормальной жизни государства.

Напомним, что Зеленский посетил строительство фортификационных сооружений Сумской области.

Также мы писали о том, что Владимир Зеленский выразил свое возмущение и соболезнования семьям погибших и раненым в результате последнего обстрела в Харькове.

Владимир Зеленский
граница
ВСУ
Сумская область
военные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом