Підтримка військових та обговорення питань безпеки — Зеленський відвідав Сумщину
Президент України Володимир Зеленський відвідав Сумщину з робочою поїздкою, зустрічаючись з військовими та обговорюючи питання безпеки регіону. У повідомленні у соціальних мережах він поділився враженнями від свого візиту та висловив велику вдячність тим, хто працює на передовій захищаючи Україну.
Про це президент України Володимир Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.
Зеленський на Сумщині
Президент відвідав військових, які лікуються після поранень, та вручив їм державні нагороди.
"Велика вдячність, великий уклін лікарям, усім медичним сестричкам, кожному, хто допомагає відновлюватись після поранень", — пише Зеленський.
Під час другої частини візиту, обговорювалися питання захисту Сумщини та прикордонних областей. Зеленський підкреслив складність ситуації в прикордонних районах, де існує постійна загроза російського терору.
Президент закликав громадян бути вдячними тим, хто працює на збереження нормального життя в державі.
Нагадаємо, що Зеленський відвідав будівництво фортифікаційних споруд на Сумщині.
Також ми писали про те, що Володимир Зеленський висловив своє обурення та співчуття родинам загиблих та пораненим внаслідок останнього обстрілу у Харкові.
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