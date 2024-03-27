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Підтримка військових та обговорення питань безпеки — Зеленський відвідав Сумщину

27 березня 2024 18:57
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Підтримка військових та обговорення питань безпеки — Зеленський відвідав Сумщину
Володимир Зеленський з робочою поіздкою на Сумщині. Фото: Офіс Президента України
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Президент України Володимир Зеленський відвідав Сумщину з робочою поїздкою, зустрічаючись з військовими та обговорюючи питання безпеки регіону. У повідомленні у соціальних мережах він поділився враженнями від свого візиту та висловив велику вдячність тим, хто працює на передовій захищаючи Україну.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.

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Президент відвідав військових, які лікуються після поранень, та вручив їм державні нагороди.

"Велика вдячність, великий уклін лікарям, усім медичним сестричкам, кожному, хто допомагає відновлюватись після поранень", — пише Зеленський. 

Під час другої частини візиту, обговорювалися питання захисту Сумщини та прикордонних областей. Зеленський підкреслив складність ситуації в прикордонних районах, де існує постійна загроза російського терору.

Президент закликав громадян бути вдячними тим, хто працює на збереження нормального життя в державі.

Нагадаємо, що Зеленський відвідав будівництво фортифікаційних споруд на Сумщині. 

Також ми писали про те, що Володимир Зеленський висловив своє обурення та співчуття родинам загиблих та пораненим внаслідок останнього обстрілу у Харкові.

Володимир Зеленський
кордон
ЗСУ
Сумська область
військові

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