Підтримка військових та обговорення питань безпеки — Зеленський відвідав Сумщину

Володимир Зеленський з робочою поіздкою на Сумщині. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський відвідав Сумщину з робочою поїздкою, зустрічаючись з військовими та обговорюючи питання безпеки регіону. У повідомленні у соціальних мережах він поділився враженнями від свого візиту та висловив велику вдячність тим, хто працює на передовій захищаючи Україну.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.

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Президент відвідав військових, які лікуються після поранень, та вручив їм державні нагороди.

"Велика вдячність, великий уклін лікарям, усім медичним сестричкам, кожному, хто допомагає відновлюватись після поранень", — пише Зеленський.

Під час другої частини візиту, обговорювалися питання захисту Сумщини та прикордонних областей. Зеленський підкреслив складність ситуації в прикордонних районах, де існує постійна загроза російського терору.

Президент закликав громадян бути вдячними тим, хто працює на збереження нормального життя в державі.

Нагадаємо, що Зеленський відвідав будівництво фортифікаційних споруд на Сумщині.

Також ми писали про те, що Володимир Зеленський висловив своє обурення та співчуття родинам загиблих та пораненим внаслідок останнього обстрілу у Харкові.