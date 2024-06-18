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Поддержка энергосистемы Украины — Шмыгаль назвал сумму, обещанную партнерами за неделю

18 июня 2024 18:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Партнеры пообещали выделить более 1 млрд долларов на энергетику Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сумма объявленных пакетов поддержки для энергосистемы за прошедшую неделю составляет более 1 млрд долларов. Также в этом месяце ожидается поступление 1,9 млрд евро в рамках Ukraine Facility.

Об этом пишет пресс-служба Кабмина во вторник, 18 июня.

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"Уже в этом месяце Украина ожидает поступления 1,9 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility", — заявил Шмыгаль.

Также после утверждения Исполнительным советом МВФ четвертого пересмотра программы расширенного финансирования ожидается выделение для Украины еще 2,2 млрд долларов.

По словам премьера, с начала года удалось привлечь 11,8 млрд долларов внешнего финансирования. В то же время, правительство рассчитывает, что дальнейшая поддержка будет прогнозируемой и стабильной.

А за последнюю неделю суммарный объявленный пакет поддержки для украинской энергетики составил более 1 млрд долларов: США направят 500 млн долларов дополнительной энергетической помощи через USAID и перенаправят еще 324 млн долларов на восстановление энергетической инфраструктуры.

Кроме того, Норвегия выделит 74 млн долларов для энергетической устойчивости Украины. Часть этих средств будет направлена на ремонты объектов в Харькове и области. А также 14,5 млн долларов инвестирует в украинскую энергетику правительство Канады.

Напомним, в Украине начнут выключать электроэнергию бытовым потребителям, подключенным к объектам критической инфраструктуры. Для этого их присоединят к другим линиям.

А генеральный директор YASNO Сергей Коваленко предупредил украинцев о сложной ситуации со светом зимой. По его словам, дефицит электроэнергии будет составлять до 35%.

Кабинет министров
Денис Шмыгаль
электроэнергия
энергетика
энергосистема
правительство
финансовая помощь

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