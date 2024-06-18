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Підтримка енергосистеми України — Шмигаль назвав суму, яку пообіцяли партнери за тиждень

18 червня 2024 18:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Партнери пообіцяли виділити понад 1 млрд доларів на енергетику України
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: пресслужба Кабміну
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що сума оголошених пакетів підтримки для енергосистеми протягом минулого тижня становить понад 1 млрд доларів. Також цього місяці очікується надходження 1,9 млрд євро в межах Ukraine Facility. 

Про це пише пресслужба Кабміну у вівторок, 18 червня.

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"Вже цього місяця Україна очікує надходження 1,9 млрд євро в межах програми Ukraine Facility", — заявив Шмигаль.

Також після затвердження Виконавчою радою МВФ четвертого перегляду програми розширеного фінансування очікується виділення для України ще 2,2 млрд доларів.

За словами прем'єра, від початку року вдалося залучити 11,8 млрд доларів зовнішнього фінансування. Водночас уряд розраховує, що подальша підтримка буде прогнозованою та стабільною.

А за останній тиждень сумарний оголошений пакет підтримки для української енергетики склав понад 1 млрд доларів: США спрямують 500 млн доларів додаткової енергетичної допомоги через USAID та переспрямовують ще 324 млн доларів на відновлення енергетичної інфраструктури.

Крім того, Норвегія виділить 74 млн доларів для енергетичної стійкості України. Частину цих коштів спрямують на ремонти об’єктів у Харкові та області. А також 14,5 млн доларів інвестує в українську енергетику Уряд Канади.

Нагадаємо, в Україні почнуть вимикати електроенергію побутовим споживачам, які підключені до об'єктів критичної інфраструктури. Для цього їх приєднають до інших ліній.

А генеральний директор YASNO Сергій Коваленко попередив українців про складну ситуацію зі світлом взимку. За його словами, дефіцит електроенергії становитиме до 35%. 

Кабінет міністрів
Денис Шмигаль
електроенергія
енергетика
енергосистема
уряд
фінансова допомога

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