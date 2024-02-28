Подрыв Крымского моста, уничтожение кораблей РФ и предателей — достижения главы СБУ Малюка

Председатель СБУ Василий Малюк. Фото: Новини.LIVE

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк 28 февраля отмечает свой день рождения. Спецслужбе под руководством Малюка за год удалось добиться немалых результатов, в частности дважды повредить Крымский мост, уничтожить десятки российских кораблей и военной техники, устроить "бавовну" во многих регионах России и ликвидировать немало предателей.

Пресс-служба СБУ рассказала об основных достижениях руководителя украинской спецслужбы, чем он запомнился и почему его боятся россияне.

Читайте также:

Достижения СБУ под руководством Малюка

Малюка назначили на должность главы СБУ год назад, 7 февраля 2023 года. На момент избрания главой Малюк уже более полугода исполнял обязанности руководителя спецслужбы. За время его пребывания в должности СБУ выполняла разные спецоперации не только на линии фронта, но и в море, воздухе и тылу оккупантов.

Целями Службы безопасности становились критические инфраструктурные объекты во временно оккупированном Крыму и на территории РФ. Среди них логистические пути, которые россияне активно использовали для перевозки оружия, войск, техники.

"Это наши вполне законные цели. А Крымский мост обречен, это незаконное строение на территории Украины. Поэтому ему здесь не место", — отметил Малюк на пресс-конференции 25 февраля.

За прошлый год СБУ дважды поразила Крымский мост и с помощью новых морских дронов Sea Baby и "Мамай" уничтожила 11 российских кораблей. Это оказало большое влияние на количество судов в российском флоте и их расположение в Черном море.

На пресс-конференции Малюк подтвердил, что спецслужба устроила "бавовну" на нескольких нефтеперерабатывающих заводах РФ. Это привело к тому, что экспорт российской нефти снизился на треть.

Председатель СБУ Василий Малюк. Фото: Новини.LIVE

Борьба СБУ на фронте и разоблачение предателей

На линии фронта спецназовцы ЦСО "А" СБУ уничтожили на более 1 млрд долларов российской военной техники. Речь идет о 516 танках и более 1000 БМП. Удачная работа удалась бойцам благодаря использованию беспилотников.

СБУ активно противодействует распространению российского влияния в Украине. С начала полномасштабного вторжения сотрудники службы объявили подозрения 2000 предателям и почти 5000 коллаборантам, агентам РФ и наводчикам. Еще 32 подозрения выдвинуты священнослужителям УПЦ (МП), которые разжигают межнациональную рознь, сотрудничают с врагом, оправдывают агрессию России.

Кроме того, СБУ разоблачила 47 агентурных сетей россиян и 629 организованных преступных группировок, которые могли работать над дестабилизацией ситуации в государстве.

По данным источников Новини.LIVE, спецслужба ликвидировала немало военных преступников. Под руководством Малюка был ликвидирован бывший нардеп и предатель Илья Кива, российский военкор Владлен Татарский, так называемый "генпрокурор ЛНР" Сергей Горенко и другие. Также произошел подрыв экс-депутата госдумы РФ Захара Прилепина, так называемого "руководителя МВД ЛНР" Игоря Корнета, а еще СБУ подстрелила Олега Царева.

Василий Малюк. Фото: Новини.LIVE

"Смерть — это единственная перспектива, которую мы можем гарантировать оккупантам на нашей земле!" — отметил Малюк в день своего назначения.

При этом чиновник добавил, что СБУ работает над тем, чтобы "бавовна пылала, пылает и будет пылать". На этот год Малюк анонсировал будущие спецоперации, которые нанесут удар врагу.

"Мы не можем разглашать наши планы. Они должны оставаться шоком для врага. Готовим сюрпризы", — рассказал глава СБУ.

Напомним, в прошлом году, 8 октября, СБУ впервые совершила подрыв Крымского моста. Источники СБУ рассказали Новини.LIVE детали этой спецоперации.

Также 9 февраля украинские беспилотники нанесли удар по двум нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае. Речь идет об Ильском и Афипском заводах.

В России за последний месяц произошли возгорания трех НПЗ, нефтяного терминала и нескольких нефтяных баз. Украинские дроны нанесли точные удары по инфраструктуре РФ, которая принесла стране треть экспортных поступлений.

В январе Президент Владимир Зеленский повысил в звании Василия Малюка и присвоил ему звание генерал-лейтенанта.