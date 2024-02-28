Підрив Кримського мосту, знищення кораблів РФ і зрадників — досягнення голови СБУ Малюка на посаді

Голова СБУ Василь Малюк. Фото: Новини.LIVE

Голова Служби безпеки України Василь Малюк 28 лютого відзначає свій день народження. Спецслужбі під керівництвом Малюка за рік вдалося досягти чималих результатів, зокрема двічі пошкодити Кримський міст, знищити десятки російських кораблів та військової техніки, влаштувати "бавовну" у багатьох регіонах Росії та ліквідувати чимало зрадників.

Пресслужба СБУ розповіла про основні досягнення керівника української спецслужби, чим він запам’ятався та через що його бояться росіяни.

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Досягнення СБУ під керівництвом Малюка

Малюка призначили на посаду голови СБУ рік тому, 7 лютого 2023 року. На момент обрання очільником Малюк вже понад пів року виконував обов’язки керівника спецслужби. За час його перебування на посаді СБУ виконувала різні спецоперації не лише на лінії фронту, але й в морі, повітрі та тилу окупантів.

Цілями Служби безпеки ставали критичні інфраструктурні об'єкти в тимчасово окупованому Криму та на території РФ. Серед них логістичні шляхи, які росіяни активно використовували для перевезення зброї, військ, техніки.

"Це наші цілком законні цілі. А Кримський міст — приречений, це незаконна побудова на території України. Тому йому тут не місце", — зауважив Малюк на пресконференції 25 лютого.

За минулий рік СБУ двічі уразила Кримський міст та за допомогою новостворених морських дронів Sea Baby та "Мамай" знищила 11 російських кораблів. Це значно вплинуло на кількість суден у російському флоті та їх розташування в Чорному морі.

На пресконференції Малюк підтвердив, що спецслужба влаштувала "бавовну" на кількох нафтопереробних заводах РФ. Це призвело до того, що експорт російської нафти впав на третину.

Голова СБУ Василь Малюк. Фото: Новини.LIVE

Боротьба СБУ на фронті та викриття зрадників

На лінії фронту спецпризначенці ЦСО "А" СБУ знищили на понад 1 млрд доларів російської військової техніки. Йдеться про 516 танків і понад 1000 БМП. Успішна робота вдалася бійцям завдяки використанню безпілотників.

СБУ активно протидіє поширенню російського впливу в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення співробітники служби оголосили підозри 2000 зрадникам і майже 5000 колаборантам, агентам РФ і навідникам. Ще 32 підозри висунуто священнослужителям УПЦ (МП), які розпалюють міжнаціональну ворожнечу, співпрацюють з ворогом, виправдовують агресію Росії.

Крім того, СБУ викрила 47 агентурних мереж росіян і 629 організованих злочинних угруповань, які могли працювати над дестабілізацією ситуації в державі.

За даними джерел Новини.LIVE, спецслужба ліквідувала чимало воєнних злочинців. Під керівництвом Малюка було ліквідовано колишнього нардепа та зрадника Іллю Киву, російського військкора Владлена Татарського, так званого "генпрокурора ЛНР" Сергія Горенка та інших. Також стався підрив ексдепутата держдуми РФ Захара Прилєпіна, так званого "керівника МВС ЛНР" Ігоря Корнета, а ще СБУ підстрелила Олега Царьова.

Василь Малюк. Фото: Новини.LIVE

"Смерть — це єдина перспектива, яку ми можемо гарантувати окупантам на нашій землі!" — наголосив Малюк в день свого призначення.

При цьому посадовець додав, що СБУ працює над тим, щоб "бавовна палала, палає і буде палати". На цей рік Малюк анонсував майбутні спецоперації, які завдадуть удару ворогу.

"Ми не можемо розголошувати наші плани. Вони повинні залишатися шоком для ворога. Готуємо сюрпризи", — розповів голова СБУ.

Нагадаємо, минулого року, 8 жовтня, СБУ вперше здійснила підрив Кримського мосту. Джерела СБУ розповіли Новини.LIVE деталі цієї спецоперації.

Також 9 лютого українські безпілотники завдали удару по двох нафтопереробних заводах у Краснодарському краї. Йдеться про Ільський та Афіпський заводи.

У Росії протягом останнього місяця сталися загоряння трьох НПЗ, нафтового термінала і кількох нафтових баз. Українські дрони завдали точних ударів по інфраструктурі РФ, яка принесла країні третину експортних надходжень.

У січні Президент Володимир Зеленський підвищив у званні Василя Малюка та надати йому звання генерал-лейтенанта.