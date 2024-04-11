Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье — фигуранту грозит пожизненное заключение

Заседание сельсовета. Фото скриншот: Закарпатская областная прокуратура

Служба безопасности Украины завершила расследование по делу о подрыве гранат во время заседания сельского совета на Закарпатье. Как известно, теракт в здании государственного учреждения, повлекший гибель людей, совершил местный депутат. Чиновнику грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает СБУ.

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Что известно об инциденте

Как известно, инцидент произошел 15 декабря 2023 года. В тот день руководство громады Керецковского сельсовета проводило заседания по кадровым и бюджетным вопросам.

Фигурант пытался повлиять на решение, но не добился желаемого результата. Тогда же он ненадолго покинул сессионный зал, чтобы привести взрывные боеприпасы в боевую готовность. А вернувшись назад, злоумышленник бросил их на пол помещения, в котором на тот момент находился почти полный состав депутатского корпуса сельсовета.

В результате террористического акта 26 граждан, включая фигуранта, получили телесные повреждения различных степеней тяжести. Двое раненых впоследствии скончались.

Последствия взрыва. Фото: Нацполиция

Решение СБУ и судьба фигуранта

Так, на основании собранных доказательств, сотрудники СБУ направили в суд обвинения по фигуранту по двум статьям:

террористический акт, который привел к гибели людей;

ношение, хранение, приобретение взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.

Пока, как известно, фигурант находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Что еще стоит знать об инциденте

Напомним, мужчина, взорвавший гранату во время заседания Керецковского сельского совета на Закарпатье, был не местным. Большинство жителей села его не знали.

Впоследствии выяснилось, что подрывником оказался Сергей Батрин, представлявший себя как депутат от фракции "Слуга народа". Однако глава партии Роман Сарай заявил, что ничего не знает о фигуранте и никогда не сотрудничал с ним.

Позже правоохранители квалифицировали инцидент как террористический акт. За расследование взялась СБУ.