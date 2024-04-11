Підрив гранат у сільраді на Закарпатті — фігуранту загрожує довічне ув'язнення

Засідання сільради. Фото скриншот: Закарпатська обласна прокуратура

Служба безпеки України завершила розслідування у справі про підрив гранат під час засідання сільської ради на Закарпатті. Як відомо, теракт у будівлі державної установи, який спричинив загибель людей, вчинив місцевий депутат. Посадовцю загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє СБУ.

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Що відомо про інцидент

Як відомо, інцидент стався 15 грудня 2023 року. У той день керівництво громади Керецьківської сільради проводило засідання щодо кадрових та бюджетних питань.

Фігурант намагався вплинути на рішення, але не досягнув бажаного результату. Тоді ж він ненадовго покинув сесійну залу, щоб привести вибухові боєприпаси в бойову готовність. А повернувшись назад зловмисник кинув їх на підлогу приміщення, у якому на той момент перебував майже повний склад депутатського корпусу сільради.

Унаслідок терористичного акту 26 громадян включно з фігурантом отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості. Двоє поранених згодом померли.

Наслідки підриву. Фото: Нацполіція

Рішення СБУ та доля фігуранта

Так, на підставі зібраних доказів, співробітники СБУ скерували до суду обвинувачення щодо фігуранта за двома статтями:

терористичний акт, що призвів до загибелі людей;

носіння, зберігання, придбання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

Наразі, як відомо, фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Що ще варто знати про інцидент

Нагадаємо, чоловік, який підірвав гранату під час засідання Керецьківської сільської ради на Закарпатті, був не місцевим. Більша частина мешканців села його не знала.

Згодом з'ясувалося, що підривником виявився Сергій Батрин, який представляв себе як депутат від фракції "Слуга народу". Однак, голова партії Роман Сарай заявив, що нічого не знає про фігуранта та ніколи не співпрацював з ним.

Пізніше правоохоронці кваліфікували інцидент як терористичний акт. За розслідування взялася СБУ.