Предпринимателям, поставлявшим РФ металл на 1,5 миллиона долларов, сообщили о подозрении
Прокуратура сообщила о подозрении должностным лицам предприятий. Во время войны они поставили в Россию металлические изделия на 1,5 миллиона долларов.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Продолжали сотрудничество с РФ
Должностным лицам предприятий сообщено о подозрении по факту содействия государству-агрессору.
"По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины предприятие продолжило поставлять государству-агрессору продукцию собственного производства — изделия из металла", — говорится в сообщении прокуратуры.
В 2022 году в Россию был поставлен товар на общую сумму 1,5 млн долларов США. Конечным потребителем данной продукции является предприятие, поставляющее металлические заграждения для нужд армии русских захватчиков.
Во время обысков в офисах и по месту жительства фигурантов дела были обнаружены и изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника.
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