Предпринимателям, поставлявшим РФ металл на 1,5 миллиона долларов, сообщили о подозрении

Сотрудники прокуратуры проводят следственные действия. Фото: Офис генерального прокурора

Прокуратура сообщила о подозрении должностным лицам предприятий. Во время войны они поставили в Россию металлические изделия на 1,5 миллиона долларов.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Должностным лицам предприятий сообщено о подозрении по факту содействия государству-агрессору.

"По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины предприятие продолжило поставлять государству-агрессору продукцию собственного производства — изделия из металла", — говорится в сообщении прокуратуры.

В 2022 году в Россию был поставлен товар на общую сумму 1,5 млн долларов США. Конечным потребителем данной продукции является предприятие, поставляющее металлические заграждения для нужд армии русских захватчиков.

Во время обысков в офисах и по месту жительства фигурантов дела были обнаружены и изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника.

Сотрудники прокуратуры проводят обыски. Фото: Офис генерального прокурора

Следственные действия работников прокуратуры. Фото: Офис генерального прокурора

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