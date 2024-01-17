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Предпринимателям, поставлявшим РФ металл на 1,5 миллиона долларов, сообщили о подозрении

17 января 2024 13:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Предпринимателям, поставлявшим РФ металл на 1,5 миллиона долларов, сообщили о подозрении
Сотрудники прокуратуры проводят следственные действия. Фото: Офис генерального прокурора
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Прокуратура сообщила о подозрении должностным лицам предприятий. Во время войны они поставили в Россию металлические изделия на 1,5 миллиона долларов.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Должностным лицам предприятий сообщено о подозрении по факту содействия государству-агрессору.

"По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины предприятие продолжило поставлять государству-агрессору продукцию собственного производства — изделия из металла", — говорится в сообщении прокуратуры.

В 2022 году в Россию был поставлен товар на общую сумму 1,5 млн долларов США. Конечным потребителем данной продукции является предприятие, поставляющее металлические заграждения для нужд армии русских захватчиков.

Во время обысков в офисах и по месту жительства фигурантов дела были обнаружены и изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника.

прокуратура
Сотрудники прокуратуры проводят обыски. Фото: Офис генерального прокурора
прокуратура
Следственные действия работников прокуратуры. Фото: Офис генерального прокурора

Ранее мы рассказывали, что в Харьковской области будут судить группу преступников во главе с главой населенного пункта, обвиняемых в завладении средствами из госбюджета.

Напомним, что в Одесской области вернули государству средства, которые незаконно потратил один из национальных парков. Речь идет о 4,4 миллионах гривен, за которые приобрели недострой на берегу Днестра.

война
Украина
прокуратура
Коллаборант
Россия

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