Підприємцям, які постачали РФ метал на 1,5 мільйони доларів, повідомили про підозру

Працівники прокуратури проводять слідчі дії. Фото: Офіс генерального прокурора

Прокуратура повідомила про підозру службовим особам підприємств. Під час війни вони поставили до Росії вироби з металу на 1,5 мільйони доларів.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Службовим особам підприємств повідомлено про підозру за фактом сприяння державі-агресору.

"За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України підприємство продовжило постачати державі-агресору продукцію власного виробництва — вироби з металу", — говориться у повідомленні прокуратури.

Протягом 2022 року до Росії було поставлено товару на загальну суму 1,5 млн доларів США. Кінцевим споживачем цієї продукції є підприємство, яке поставляє металеві загородження для потреб армії російських загарбників.

Під час обшуків в офісах та за місцем проживання фігурантів справи було виявлено і вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

Працівники прокуратури проводять обшуки. Фото: Офіс генерального прокурора

Слідчі дії працівників прокуратури. Фото: Офіс генерального прокурора

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