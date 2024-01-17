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Підприємцям, які постачали РФ метал на 1,5 мільйони доларів, повідомили про підозру

17 січня 2024 13:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Підприємцям, які постачали РФ метал на 1,5 мільйони доларів, повідомили про підозру
Працівники прокуратури проводять слідчі дії. Фото: Офіс генерального прокурора
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Прокуратура повідомила про підозру службовим особам підприємств. Під час війни вони поставили до Росії вироби з металу на 1,5 мільйони доларів.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Службовим особам підприємств повідомлено про підозру за фактом сприяння державі-агресору.

"За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України підприємство продовжило постачати державі-агресору продукцію власного виробництва — вироби з металу", — говориться у повідомленні прокуратури.

Протягом 2022 року до Росії було поставлено товару на загальну суму 1,5 млн доларів США. Кінцевим споживачем цієї продукції є підприємство, яке поставляє металеві загородження для потреб армії російських загарбників.

Під час обшуків в офісах та за місцем проживання фігурантів справи було виявлено і вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

прокуратура
Працівники прокуратури проводять обшуки. Фото: Офіс генерального прокурора
прокуратура
Слідчі дії працівників прокуратури. Фото: Офіс генерального прокурора

Раніше ми розповідали, що на Харківщині судитимуть групу злочинців на чолі з головою населеного пункту, яких обвинувачують у заволодінні коштами з держбюджету.

Нагадуємо, що в Одеській області повернули державі кошти, які незаконно витратив один з національних парків. Йдеться про 4,4 мільйона гривень, за які придбали недобудову на березі Дністра. 

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