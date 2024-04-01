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Предприниматель рассказал, почему после начала войны цены на квартиры в Киеве не изменились

1 апреля 2024 19:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Предприниматель рассказал, почему после начала войны цены на квартиры в Киеве не изменились
Предприниматель Игорь Никонов. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине уже более двух лет идет полномасштабное вторжение России. Однако этот фактор никак не повлиял на стоимость приобретения жилья в Киеве.

Почему так произошло, рассказал предприниматель Игорь Никонов в интервью журналистке Рамине Эсхакзай.

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По словам предпринимателя, себестоимость жилья в столице выросла. Также тяжело найти рабочих, которые будут работать — их зарплата тоже выросла.

"Многие боятся ехать с запада Украины, потому что их на блокпостах заберут в армию, огромный дефицит рабочей силы, и это создает условия, чтобы была двойная зарплата", — сказал Никонов.

Он отметил, что проблема с кадрами ощущается на всех уровнях.

Себестоимость — первый показатель, на основании которой формируется цена, и если она растет — то логично, что цена на жилье не будет ниже.

"Ты же не будешь себе убыточно работать. Многие мужчины закрылись дома и боятся выходить", — отметил Никонов.

Он дал советы, как правильно покупать жилье в ЖК. Так, если это не новый проект — обязательно нужно пообщаться с местными жителями.

"Во-первых, посмотреть тенденции, которые создает девелопер и качество, во-вторых — сроки, в-третьих — управляющая компания и сервисы, которые ты потом будешь иметь. Посмотрите на тарифы обслуживания. Если тариф низкий — там будет постоянно головная боль. Не может быть низкий тариф там, где вы хотите получить нормальный сервис", — объяснил предприниматель.

Напомним, за последние шесть месяцев цены на аренду квартир в городах-миллионниках повысились не более чем на 8%.

Также мы писали, как в Киеве изменились цены на жилье в марте.

Киев
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